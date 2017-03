Quatre nouveaux hôpitaux pour Tamanrasset

Réagissez

Quatre nouveaux hôpitaux pour la wilaya de Tamanrasset. La...

Pour renforcer ses infrastructures hospitalières, la wilaya de Tamanrasset a bénéficié de quatre nouveaux hôpitaux en mesure de mettre secteur au diapason des exigences de la santé publique.

C’est ce qu’a indiqué le directeur local de santé et de la population (DSP), Nadjib Arab, en marge de cérémonie tenue, récemment, au cabinet de la wilaya pour la présentation des plans de ces projets. Le premier établissement hospitalier, pour lequel une enveloppe financière de 574 milliards de centimes a été dégagée, sera réalisé au pied du mont d’Adriane dans la cité In Kouf, non loin du chef-lieu de wilaya de Tamanrasset. La réalisation est confiée à l’entreprise Cosider qui est également chargée de l’étude. L’infrastructure s’érigera sur une assiette de 5,16 hectares et comprendra plusieurs services, dont la médecine interne, la chirurgie générale, le service d’infectiologie et deux unités du service de neurologie.

La pédiatrie, la maternité, la néonatologie, la néphrologie et un bloc opératoire scindé en six salles d’opération sont aussi prévu dans cette nouvelle structure hospitalière qui comprendra également un bloc pour les accouchement, des services de réanimation chirurgicale et d’imagerie médicale ainsi qu’un laboratoire, un service des urgences et d’exploration fonctionnelle. Pour ce qui est des structures d’accompagnement, cet hôpital, d’une capacité de 240 lits, se dotera d’une administration, une morgue, une pharmacie et de 12 logements d’astreinte de 75m² en plus d’un bloc pédagogique et d’une salle de conférence d’une capacité de 200 personnes. L’architecture du projet, explique le chargé des études, a été confectionnée en tenant compte les spécificités géographiques et environnementale de cette région saharienne.

En réponse aux questions des élus et des directeurs présents, M Arab affirme que l’équipement est inclue dans le montant global de l’opération qui s’inscrit dans le cadre du FSDRS (Fond Spécial pour le Développement des Régions du Sud). « La mise ne chantier de cette infrastructure est prévue dans les toutes prochaines semaines », selon un architecte de la DSP. Le second hôpital, pour lequel une cagnotte de 292 milliards de centimes a été réservée, sera réalisé dans la wilaya délégué d’In Salah. La structure, dont la réalisation est également confiée à Cosider, est destinée à mettre à la disposition de la population de Tidekelt les prestations sanitaires que l’on est en droit d’attendre d’un hôpital, à savoir médecine, chirurgie, maternité et obstétrique, hébergement et, enfin, soins pour les personnes du troisième âge et handicapés.

Le DSP de Tamanrasset insiste sur la nécessité de garantir au citoyen de cette contrée du sud, quels que soient son âge et sa situation, des soins avec les mêmes attentions et les techniques d’usage. La commune de Tine-Zaouatine aura également son hôpital.

Le projet, dont l’étude a été récemment approuvée, sera bientôt, indique-t-on à la DSP en infirmant toute information relative à son gel. Une enveloppe de 180 milliards de centimes a été dégagée à cet hôpital d’une capacité d’accueil de 60 lits. Un hôpital d’une capacité similaire sera construit dans la wilaya déléguée d’In Guezzam. Outre les locaux techniques réservés au banaliseur et aux fluides médicaux, l’infrastructure comprendra toutes les spécialités de base, une imagerie médicale, un héliport de 50m² et 12 logements d’astreintes.