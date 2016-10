Pour l’impulsion du tourisme thermal au Tidekelt

Réagissez

La station thermale de Tamesguida, relevant de la commune de Foggaret-Ezzoua, située à moins de 50 km à l’est d’In Salah, dans la wilaya de Tamanrasset, rouvrira début 2017 au grand bonheur des curistes et des adeptes du thermalisme.

Dans une déclaration répercutée par l’APS, un responsable de cette collectivité affirme que les travaux de restauration de cette infrastructure communale, lancés fin 2014, tirent à leur fin. Le projet consiste essentiellement en le réaménagement d’un bassin collectif, de petits bassins individuels ainsi que de six bungalows de repos jouxtant le hammam. L’opération a, fait-on savoir, englouti une cagnotte de 400 millions consacrée aux aménagements extérieurs de la station.

Selon le même responsable, le projet, dont le délai de livraison a été prévu à seulement trois mois, a été confié à des entreprises privées qui n’ont vraisemblablement pas respecté les clauses contenues dans les cahiers des charges eu égard pour des raisons non révélées. Pour mettre à profit cette nouvelle réalisation, l’APC de Foggaret Ezzoua entend, après la réception définitive des travaux, mettre cette station à la location privée en vue d’assurer des ressources financières supplémentaires permettant de relancer d’autres projets de développement dans la commune.

La réouverture de la station aura également un impact positif sur l’emploi des jeunes désœuvrés, estime la même source qui assure avec plus d’enthousiasme et d’optimisme que plusieurs postes d’emplois seront créés dans cette infrastructure qui ouvrira ses portes aux prestataires de services, aux restaurateurs et à l’activité thérapeutique. Il est utile de rappeler que le bain de Tamesguida, situé à 90 km du chef-lieu communal, puise ses eaux atteignant 74° d’une source thermal située à 300 mètres.

Les curistes qui s’y rendent pour profiter de ses bienfaits thérapeutiques et la cure de pathologiques cutanées et rhumatismales, selon des études de l’entreprise nationale des études touristiques et le secteur des ressources en eau et de l’environnement, seront certainement au rendez-vous de la réouverture de cette station devant contribuer à booster les activités touristiques et à l’impulsion des activités économiques et commerciales dans la région.