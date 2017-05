«Notre personnel de maintenance assure normalement son service»

Réagissez

Joint par fil quant à un arrêt de travail du personnel de maintenance d’Air Algérie au niveau de l’aéroport Moufdi Zakaraia de Noumérat à Ghardaïa, Mohamed Chouara le directeur d’Air Algérie de la wilaya de Ghardaïa, dément tout mouvement de grève. « Pour preuve, le vol domestique de 8h15 à destination d’Alger a été traité normalement et a pris son envol à l’horaire prévu. Notre personnel de maintenance assure son service le plus normalement du monde » affirme Mohamed Chouara, qui ajoute, « Par contre, le vol qui devait relier d’Alger à Illizi avec escale à Ghardaïa à 9 heures 15 minutes a été annulé au départ d’Alger suite à la grève déclenchée au niveau de l’aéroport Houari Boumediene. » Appelé à donner son avis sur cette grève surprise, Mohamed Chouara est catégorique « cette grève ne concerne pas nos aéroports d’El Ménéa et de Ghardaïa. Elle a été menée par le personnel de maintenance de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger et ne concerne que son personnel » ajoutant « notre personnel est mobilisé pour prendre en charge, comme à son habitude, tout aéronef qui transite par nos deux aéroports. ».