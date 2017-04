Réagissez

Le nouveau commissaire du festival national de la musique et la chanson Amazighes a été officiellement nommé par le ministre de la culture Azzeddine Mihoubi en remplacement de l’ex directeur de la culture de Tamanrasset, Karim Arib. Il s’agit de l’écrivain, Mouloud Fertouni, qui occupe, jusque-là le poste de conseiller à la direction de la culture de Tamanrasset,et qui est également président du bureau local de la promotion de l’art et de la créativité culturelle. En attendant la finalisation des procédures relatives à la passation de consignes, Mouloud Fertouni, qui est aussi président de la section locale des écrivains et de la ligue nationale de littérature populaire, se dit prêt à mettre son capital expérience à la disposition du commissariat avec pour objectif de promouvoir la culture amazigh.