Les habitants retroussent leurs manches

Une opération pour laquelle de gros moyens matériels ont été déployés, indique le représentant du quartier, Ramdane Chinoune, faisant état de 2 chargeurs et 13 camions de gros tonnage appartenant à des entrepreneurs bénévoles.

L’opération, lancée par des facebookers, a-t-on constaté sur place, s’est déroulée dans une ambiance de convivialité rarement égalée.

Un précédent dans ce quartier gravement déparé par les monticules d’ordures en l’absence d’un plan de gestion et de collecte de déchets ménagers. Le manque de volonté et d’enthousiasme chez les autorités municipales, qui ont, comme à l’accoutumée, brillé par leur absence, a aggravé davantage la situation dans ce quartier qui s’est adjugé le label d’une grande cité poubelle.

Cependant, le désintérêt manifeste de l’APC n’a vraisemblablement point altéré la détermination des leaders de Matnatalat. De mains de maîtres, ils ont réussi à diriger les équipes chargées du nettoyage et du coup instauré une discipline qui démontre leur volonté inébranlable à changer les choses. Différents points noirs ont été ainsi recensés par les organisateurs, qui souhaitent s’investir dans la continuité afin de pérenniser cette louable initiative à même d’inciter la population locale à la culture environnementale.

Les représentants de quartiers et les présidents d’association ont, en traitant l’APC de tous les noms, et encore pire son président, sollicité l’aide des bienfaiteurs pour généraliser cette opération à l’ensemble des quartiers de la ville. Parallèlement, une vaste campagne de reboisement a été organisée dans la même cité, en collaboration avec la conservation forestière de la wilaya de Tamanrasset. L’opération a, dans sa première phase, touché le principal axe routier le long duquel sont implantés plusieurs arbustes d’ornementation.

La cité Tahaggart Fatma Zohra, ainsi que nombre de quartiers de la ville, qui, faut-il le signaler, croulent sous les tonnes d’ordures, ont mis sur pied un programme de nettoyage et d’actions de volontariat destinées à l’embellissement des accès principaux et des trottoirs. Tout en dénonçant la nonchalance des autorités, les associations de nombreux quartiers ont lancé un appel pour mettre à contribution toutes les bonnes volontés et les bienfaiteurs afin de préparer une vaste opération de nettoiement dans la capitale de l’Ahaggar.