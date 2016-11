Réagissez

La création d’un conseil consultatif du tourisme adapté aux spécificités de chaque région a été l’une des principales recommandations faites, mercredi, par l’Office local de tourisme (OLT) à l’occasion de la visite qui a conduit le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, dans la wilaya de Tamanrasset.

Lors d’une réunion à laquelle ont pris part plusieurs agents de voyages, l’OLT a saisi l'occasion pour parler des mesures qui doivent être prises afin de relancer l’activité touristique dans l’Ahaggar et lever les obstacles qui entravent l’exercice de la profession. Le représentant de l’Office, Bensebgag Ali, brossant un tableau noir de l’activité touristique depuis 2010 — date de l’interdiction du Sahara algérien aux touristes étrangers — a préconisé de créer un fonds destiné au développement du secteur à même de soutenir les investisseurs à mettre sur pied les projets qui permettraient de donner un nouveau souffle à ce secteur stratégique.

M. Bensebgag a également sollicité le ministère de tutelle pour aider les tour-opérateurs à renouveler leurs parcs automobiles et à s’acquitter de leur dettes fiscales, après toutes ces années de vaches maigres.

Attentif aux préoccupations soulevées, M. Nouri a promis de mettre en place de nouveaux mécanismes en mesure de booster l’activité touristique dans la wilaya. A commencer par la réouverture des sites fermés. En effet, les quatre circuits touristiques interdits seront rouverts cette saison, au grand bonheur des adeptes du désert, a affirmé M. Nouri, en précisant que la décision a été prise en collaboration avec les services de sécurité compétents.

A une question relative à la possibilité de relancer le tourisme réceptif, le ministre a répondu que de nouvelles mesures seront prochainement prises pour alléger les procédures liées à l’octroi des visas aux touristes étrangers. Ces procédures, a-t-il expliqué, seront étudiées par une commission mixte, présidée par le Premier ministre, qui se compose des ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur.

Revenant au programme de sa visite, M. Nouri, accompagné de la ministre chargée de l’Artisanat, Aïcha Tagabou, a donné le coup de starter à la caravane touristique à laquelle ont pris part 40 agences touristiques du Nord.

Organisé par l’OLT en coordination avec 18 agences de Tamanrasset, cet éductour placé sous le slogan «Un tourisme national égale tourisme durable». Les participants ont pris le départ de Tamanrasset pour se rendre à Tin Akachakir, dans le Tassili n’Ahaggar en passant par Zazer, Tikadirine, Wiker et Al Ghassour, où sont prévues des animations folkloriques et des activités ancrées dans l’histoire de cette région millénaire. Au deuxième jour, la caravane a repris la route vers Taguelmamt et Tagréra à la découverte, entre autres, des gravures et peintures rupestres, avant d’atterrir aux arches naturelles du Parc national du Tassili, un site qui jouit d’un décor pierreux impressionnant. Au troisième jour, la caravane a pris la route In Azaoua-Tamanrasset débouchant sur la Transsaharienne reliant In Guezzam au chef-lieu de wilaya, où étaient prévues, hier, des visites au musée de la ville, à la Maison de l’artisanat et au vieux marché de la capitale de l’Ahaggar, avant de terminer par une rencontre d’évaluation au siège de l’OLT.