Le wali rend hommage aux chefs de daïra mutés

Réagissez

Les chefs de daïra d’In Gher et de Tamanrasset, Djaghloum Belkacem et Mouaden Abderrabi, mutés à la faveur du dernier mouvement opéré par le président de la République, ont été récompensés par le wali de Tamanrasset, Belkacem Silmi.

Une cérémonie a été organisée, en fin de semaine, en leur honneur en présence des directeurs de l’exécutif, des autorités sécuritaires et du président de l’APW, qui sont venus témoigner de leur loyauté et du service rendu au bénéfice de la wilaya. Des messages de reconnaissance et de gratitude ont été ainsi prononcés à l’adresse des deux commis de l’Etat qui n’ont pas trouvé les mots pour remercier les organisateurs de cette cérémonie qui était également une occasion pour honorer le directeur de l’administration locale, Boudjemâa Boumidouna, et le directeur des affaires religieuses, Ouaeni Mohamed, ainsi que les deux cadres, Ben Hamou Messaoud et Ben Mbérik Abderrahmane, promus respectivement chef de daïra et DAL. La désignation du directeur de l’action sociale et de solidarité au poste de chef de daïra n’est pas sans créer la surprise. Installé depuis moins de 4 mois, le désormais ex DASS laissera son secteur en chantier et beaucoup d’affaires en suspens, dont la scolarisation des sourds en palier secondaire, qui risquent une année blanche faute d’encadrement et d’enseignants spécialisés.