Lors de l’inauguration de la 50e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), qui s’est tenue du 8 au 13 mai au Palais des expositions (Pins maritimes), Abdelmalek Sellal n’a pas manqué de rappeler le caractère prioritaire de la création d’une plate-forme d’échanges entre l’Algérie et l’Afrique via un port sec qui sera implanté à Tamanrasset.

Cette base logistique comprend en effet un hub destiné au fret pour favoriser les échanges commerciaux avec l’Afrique. Selon la vision du gouvernement, cette plate-forme viserait à «transporter des marchandises via les infrastructures portuaires du nord du pays vers les voisins africains et de développer une production nationale destinée à l’exportation en Afrique par des moyens de transport terrestres et aériens», a indiqué le Premier ministre.