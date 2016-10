La police de Tamanrasset au rendez-vous

Réagissez

La 55e Journée nationale de l’immigration, coïncidant avec le 17 octobre de chaque année, a été célébrée par la sûreté de wilaya de Tamanrasset par une série d’activités commémoratives montrant l’atrocité et la barbarie de la France coloniale.

Des conférences thématiques, placées sous le thème «Les événements du 17 Octobre 1961, causes, conséquences et répercussions sur la Guerre de Libération nationale», ont été animées par deux officiers de police à l’unité 601 du maintien de l’ordre. L’assistance, composée essentiellement d’officiers, sous-officiers et de policiers assimilés relevant de la sûreté de wilaya et de la police régionale du Sud à Tamanrasset, a ainsi ravivé le mauvais souvenir d’une répression des plus meurtrières menée par la police française à Paris. Dans cet espace symbolisant la capitale des droits de l’homme, la police française s’en était, faut-il le rappeler, violemment prise à une population immigrée totalement pacifique et vulnérable. Au programme de la journée, une visite a été aussi organisée au musée du Moudjahid au profit des hommes en uniforme bleu.