La police de Tamanrasset à l’ère des nouvelles technologies

Réagissez

La police de Tamanrasset se dote d’un nouveau moyen de contrôle routier. Une vingtaine de véhicules ont été équipées de Lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation (LAPI), a indiqué le chef de la sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire Okkache Mekid.

D’après lui, l’utilité de ce système technologique, devenu aujourd’hui incontestable, est le contrôle efficace des automobilistes roulant sur le territoire de compétence. Il faut dire que l’installation de ces lecteurs intervient à point nommé, en raison de la densité de la circulation sur le réseau routier de la capitale de l’Ahaggar et de Tidekelt, mais aussi à cause de la multiplication des tâches incombant aux services de police dans cette wilaya-continent. Permettant une détection immédiate des véhicules en défaut, les caméras LAPI, autrement appelées ALPR (Automatic license plate recognition), se sont avérées un moyen d’une efficacité incontournable pour lutter contre la criminalité et améliorer la sécurité routière, laquelle ne devrait plus se limiter à la seule action humaine. Ainsi, les voitures recherchées sont détectées plus rapidement et de façon plus opérante.

Lors d’un point de presse animé en fin de semaine au siège de la SW, M. Mekid a fait état de 6 véhicules qui ont été récupérés en un temps record sur les 10 volés durant les mois de juillet et août derniers. Notons que le système de reconnaissance automatique des plaques signalétiques est un écran tactile installé à bord du véhicule de police. Il permet ainsi de visualiser instantanément le véhicule signalé par avertissement sonore et affiche simultanément la photo du véhicule et un agrandissement de sa plaque. L’ALPR signale immédiatement la cause de l’infraction. Le processus centralisé d’identification de véhicules suspects se fait automatiquement par ce nouveau système technologique, permettant aux intervenants de passer à l’action en un temps record.