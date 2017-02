Réagissez

A l’instar de plusieurs institutions publiques du pays, la sûreté de wilaya de Tamanrasset a célébré, vendredi, la Journée nationale du chahid, en mettant sur pied un programme riche en activités commémoratives.

Au programme de la journée, un cocktail d’actions a été organisé, dont la visite ayant conduit les cadres de ce corps constitué au musée du Moudjahid du centre-ville, où ils se sont imprégnés des épopées et événements héroïques des vaillants combattants du front du Sud contre le joug colonial. Aussi, des conférences sur l’histoire de la Révolution ont été animées par des moudjahidine et des chercheurs universitaires à la salle de conférences de l’unité de maintien de l’ordre, située à la sortie sud de la ville, sur la route vers In Guezzam. L’assistance, composée essentiellement d’éléments en uniforme bleu, s’est, sans l’ombre d’un doute, inspirée des sacrifices et valeurs héritées d’une génération qui a su donner des leçons de nationalisme à tous les mortels. Les intervenants à la tribune ont invité les présents à un voyage vers le passé en guise d’hommage aux martyrs qui ont hissé haut le drapeau algérien et fait entendre la voix de la justice sur la scène internationale. Des projections de documentaires et de films de guerre ont été programmées au siège de la sûreté de wilaya, qui a également organisé une émission radio sur la thématique.