Le bilan des intempéries enregistrées, en fin de semaine dans la ville de Tamanrasset, s’est alourdi.

Dans une déclaration à la presse locale, le chef de l’unité principale de la Protection civile, le commandant Hamdani Mohamed, a fait état de deux morts, emportés par les crues des oueds, et d’une trentaine de personnes (27 pour être exact) sauvées par ses éléments d’intervention.

D’importants dégâts matériels ont également été occasionnés par les précipitations et le débordement des oueds traversant les cités Adriane, Tabarkat, Assoro, Tahaggart et Guetaâ El Oued, où l’on a assisté, impuissants à la destruction de plusieurs maisons de fortune, occupées particulièrement par des migrants subsahariens. Hier encore la ville de l’Ahaggar a été submergée par les eaux pluviales et la boue qui n’a épargné aucun endroit. Le marché de fruits et légumes, érigé illicitement à l’entrée de la cité Matna-Talat, a été réduit à néant par les torrents et la remontée inhabituelle des eaux qui ont inondé nombre de bâtisses construites aux abords de l’oued traversant la ville.

Selon le représentant de la direction locale de la Protection civile, de gros moyens ont été mobilisés pour les opérations d’intervention lancées peu après l’alerte donnée par les services météorologiques de la wilaya.

Un appel à la vigilance a été ainsi lancé à l’endroit des parents irresponsables, qui laissent leurs enfants se baigner à même le lit des oueds et dans des endroits non sécurisés, notamment à Tabarkat et Guetaâ El Oued, où l’on a repêché in extremis plusieurs enfants en bas âge. Les habitants de la localité de Tit, située à 40 km au nord du chef-lieu de la commune de Tamanrasset, ont, eux aussi, vécu un week-end affreux à la suite du débordement de oued Taghemout, qui a submergé plusieurs exploitations agricoles et détruit les tentes dressées par les éleveurs non loin des périmètres d’irrigation.

En attendant un bilan définitif de cette catastrophe et la finalisation du recensement des victimes par la cellule de crise installée par la wilaya, les sinistrés en appellent aux autorités locales pour une prise en charge effective.