La hausse de la criminalité préoccupe à Tamanrasset

Deux personnes impliquées dans une affaire de trafic de stupéfiant ont été arrêtées par les services de la 1ère sûreté urbaine de Tamanrasset, a indiqué, lundi, un communiqué de la sûreté de wilaya. Les deux dealers, âgés de 34 et 57 ans, ont été appréhendés avec en leur possession 422 g de kif traité destiné à être écoulés dans la ville.

La genèse de l’affaire remonte au début de semaine lorsque les éléments en uniforme bleu ont reçu des renseignements faisant état d’une bande de narcotrafiquants à la cité Tahaggart, non loin du centre-ville de Tamanrasset. Une perquisition ordonnée par les instances judiciaires compétentes, a ainsi permis aux éléments de la police d’investir l’endroit indiqué où est découvert le pot aux roses. Soumis à une fouille corporelle, l’un des prévenus, le propriétaire, avait sur lui deux plaquettes de kif. Une quantité de 216g de cette drogue, soigneusement emballée dans des sachets hermétiques, a également été découverte sous le sol du hall de la même maison, précise-t-on dans le communiqué. Passé aux aveux, le mis en cause aurait balancé son complice qui, lui aussi, a été neutralisé avec 114 g de kif traité.

Des deux dealers ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset qui a ordonné leur mise en détention préventive en attendant leur comparution devant le juge. De son côté, la brigade économique et financière relevant de la police judiciaire de la wilaya de Tamanrasset a déjoué une affaire de contrebande dans laquelle sont impliqués quatre individus. Les présumés contrebandiers étaient à bord d’une voiture de marque Toyota Hilux en provenance du Niger.

Le pick-up était chargé de 110 tissus et habits traditionnels, 96 bouteilles de crèmes dermatologiques et 100 kg de produits de l’Afrique subsaharienne utilisés dans la phytothérapie. La même brigade a, faut-il le signaler, réussi à mettre la main sur trois autres individus spécialisés dans l’orpaillage illicite. Les prévenus ont été arrêtés à l’intérieur d’un magasin de vente de matériaux de construction à la cité Sersouf. L’opération s’est soldée par la saisie de 1,4g d’or et de plusieurs outils. En moins d’une semaine, neuf personnes, au total, ont été arrêtées et écrouées dans la capitale de l’Ahaggar qui reste une proie du crime organisé malgré toutes les dispositions sécuritaires mises en place pour y faire face.