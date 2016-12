La DDE déploie un nouveau système de relève des compteurs

Réagissez

D e la généralisation des compteurs intelligents au déploiement du système de relève automatisé, la Direction de distribution de gaz et d’électricité de la wilaya de Tamanrasset se lance dans une nouvelle dynamique de modernisation.

La mise en place de TSP (Terminal de saisie portable), pour une relève, à zéro erreur, des compteurs électriques et gaz permettra sans nul doute d’améliorer le service public dans cette collectivité du Grand Sud. Selon le directeur de distribution, Djemam Ammar, le projet, dont le taux d’achèvement est à 20% pour le gaz et à 12% pour l’électricité, sera, sauf imprévu, opérationnel début avril 2017.

La relève des compteurs au moyen de TSP remplacera ainsi le système actuel basé sur la relève des compteurs résidentiels sur des carnets de relève où l’on retranscrit l’index affiché sur le compteur. Interrogé en marge de la cérémonie d’ouverture des journées de sensibilisation organisées du 6 au 8 décembre sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, M. Djemam a mis en exergue l’essor technologique réalisé par l’entreprise, qui s’engage à équiper l’ensemble des agences commerciales en matériel informatique approprié à l’initiation des programmes de relève sur les TPS.

L’index des compteurs, identifié avec des puces préalablement mises en place, sera ainsi connu à distance. Par conséquent, le projet, qui s’inscrit aussi dans le cadre de la bonne gestion des ressources humaines, évitera aux releveurs de longs déplacements et permettra de gagner plus de temps au service facturation. «Avec ce nouveau système, le personnel de la relève classique sera réorienté pour renforcer les agences commerciales avec pour but d’améliorer le service public et du coup satisfaire nos clients», estime M. Djemam. Cette technologie permettra aussi aux clients d’établir une analyse fiable des modes de consommation.

La DDE, quant à elle, pourra interroger, en temps réel, son réseau et aura des informations très fiables pour déterminer ses profils de consommation. Les abonnés, dont le nombre est estimé à plus de 53000, seront, donc, facturés sur leur consommation réelle, et ils pourront facilement la maîtriser à l’aide de la courbe de charge établie lors du comptage.

Revenant sur le programme de ces journées de sensibilisation, des orientations ont été données aux clients à l’effet de rationaliser l’utilisation de l’énergie dans la wilaya, sans pour autant «toucher à leur confort», précise la DDE, qui a axé sur la qualité des équipements électroménagers utilisés et les produits économiques en matière de consommation électrique. Parlant des nouvelles structures à réaliser, le même responsable à fait part du lancement du projet de construction d’un siège pour la direction, dont la livraison est prévue fin 2018. Deux nouveaux districts électricité/gaz, réalisés à Tamanrasset et In Salah, seront opérationnels en mars 2017.