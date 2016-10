La DDE de Tamanrasset menace de sévir

Réagissez

En dépit des journées de sensibilisation et des opérations de recouvrement menées à travers le territoire de la wilaya, la Direction de distribution du gaz et de l’électricité (DDE) de Tamanrasset reste toujours confrontée aux mauvais payeurs.

Selon la responsable chargée de la cellule de communication auprès de cette institution, Rebai Hafida, 582 millions de dinars de créances de la société sont détenus auprès de ses clients. Pas moins de 246 millions de dinars, représentant 42% des créances, sont détenus auprès de l’Etat et des administrations publiques, suivis des clients ordinaires, avec 227 millions de dinars, soit 40 %, puis les clients utilisateurs de la BT, avec 93 millions de dinars et les clients de la MT avec 152 millions de dinars.

Le secteur privé n’a pas dérogé à cette exception devenue une règle qui met inéluctablement la DDE en mauvaise posture, sachant que 15 % des clients ne payent pas leurs factures. En effet, 84 millions de dinars sont détenus auprès des abonnés relevant du secteur privé, précise la même responsable, qui invite les clients concernés à se rapprocher des agences commerciales pour s’acquitter de leurs dettes afin d’éviter les mesures coercitives que devrait prendre la DDE à leur encontre.

Cette dernière, indique Mme Rebai, décide de sévir en procédant prochainement à des coupures qui toucheront, sans exception, tous les abonnés inscrits sur la liste noire et/ou les mauvais payeurs de l’administration publique. Rappelons que les clients ordinaires qui ne se sont pas acquittés de leur facture à temps sont sommés de payer des pénalités oscillant entre 300 et 950 DA à compter du premier trimestre dAe l’année en cours. Le montant de la pénalité sera beaucoup plus important pour les clients de la moyenne tension qui devraient débourser une somme supplémentaire variant entre 2340 et 6400 DA, affirme-t-on à la DDE.