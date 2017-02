L’Ecole de police livrée avant juin 2017

Réagissez

Le bilan annuel des activités réalisées par la police de Tamanrasset, présenté récemment par l’inspecteur régional de la police du Sud (IRPS), le contrôleur Benderradji Azzouz Djamel, a fait ressortir une hausse préoccupante de la criminalité.

Sur 1014 affaires traitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la contrebande (57 affaires), de crimes perpétrés contre les biens et deniers publics (487) et contre des personnes (239), la police de Tamanrasset a neutralisé 893 personnes.

Comparativement aux statistiques de 2015, où l’on avait traité et élucidé 897 affaires, la courbe de la criminalité a enregistré une hausse de 117 affaires. Le constat est le même concernant les saisies opérées pendant la même période, où l’on a récupéré 37 véhicules, 32 490 litres de carburant, 122 710 kg de produits alimentaires, 7 détecteurs de métaux, 446 accessoires de détecteurs de métaux et 873,5 kg d’or brut. Pour ce qui est du trafic de stupéfiants, une légère hausse a également été notée en matière d’affaires traitées, soit 128, contre 88 en 2015.

Les quantités de drogue saisies durant l’année 2016 s’élèvent à 31,51 kg, outre les 12 308 comprimés de psychotropes, 1,03 million de comprimés de médicaments nocifs pour la santé et 52 759 boîtes de médicaments de fabrication douteuse, a indiqué M. Benderradji, avant de passer aux délits contre les biens publics, qui ont plus que doublé en 2016. En effet, le bilan révèle, faut-il le noter, une hausse de 245 affaires, soit 487 affaires en 2016 contre 242 en 2015.

Défi sécuritaire

L’analyse des chiffres avancés par l’IRPS a permis de conclure que l’évolution de la criminalité dans cette wilaya de 557 906 km2, et 1361 km de frontières, donne le tournis et laisse comprendre la nature des enjeux et défis qui attendent ce corps constitué devant consentir davantage d’efforts pour sauvegarder la sécurité de la région. Pour ce faire, de gros moyens ont été déployés, notamment pour garantir la stabilité et la paix aux citoyens.

Différentes initiatives ont été effectivement prises dans ce cadre, de façon à impliquer directement le citoyen dans la mise en application de la stratégie de la DGSN, principalement axée sur la précieuse collaboration de cette frange de la société. L’exposé présenté à l’Unité républicaine de la sûreté devant des cadres de la police fait ainsi ressortir 3091 communications avec ce partenaire avéré dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes, soit une différence de 648 appels par rapport à 2015, où l’on en avait enregistré 2443.

«C’est dire que le citoyen est de plus en plus impliqué et sensibilisé sur les moyens et outils mis en place afin de consolider davantage les canaux de communication avec nos services. Nous sommes en contact permanent avec les citoyens et représentants de quartier, que nous considérons comme partie prenante dans notre projet de proximité», souligne l’inspecteur régional, en mettant en relief l’importance des campagnes de vulgarisation et de sensibilisation menées dans cette wilaya de plus de 223000 âmes.

Dans le même sillage, il fera savoir que dans le cadre de la mise en application du plan de communication et de sensibilisation élaboré par ses services, 400 activités de proximité, dont 75 journées d’études, 65 conférences, 191 émissions radio et 69 campagne de sensibilisation ont été tenues l’année dernière au profit de la société civile.

Redéploiement

La section des notifications judiciaires a eu à enquêter sur 8280 affaires relatives essentiellement aux opérations d’identification réalisées à la demande des instances judiciaires compétentes. Notons, au demeurant, qu’en matière d’infrastructures à réaliser dans la perspective d’assurer une meilleure couverture policière de cette wilaya géostratégique, un laboratoire régional de la police scientifique et deux sûretés urbaines implantées dans les quartiers de Guetaâ El-Oued et Tahaggart ont été lancés. L’opération, devant couvrir l’ensemble des communes avant l’année en cours, porte également sur la construction d’une brigade mobile de la police judiciaire à In Guezzam et d’une sûreté de daïra à Tine Zaouatine, sises respectivement à 400 et 500 km au sud de Tamanrasset. Le programme de réalisation d’une Ecole de police à Tamanrasset est également en cours d’exécution.

Cette structure, dont les travaux sont achevés à 90%, sera essentiellement axée sur la prise en charge des jeunes des quatre wilayas du Grand Sud, ainsi que sur la formation des policiers des pays voisins, le Niger et le Mali en l’occurrence. La livraison du projet est, selon l’IRSPT, prévu avant le mois de juin de l’année en cours. Au chapitre de la sécurité routière, l’orateur a fait état de 749 délits routiers et 5535 contraventions, dont 1839 ont nécessité le retrait du permis de conduire. 101 accidents, ayant fait 12 morts et 107 blessés, ont été enregistrés en 2016. A cette période, le nombre d’opérations menées par la sûreté publique, toutes activités confondues, s’élève à 7322, a conclu le conférencier.