L’Ahaggar au rythme des manifestations culturelles de proximité

Booster le tourisme local

L a direction de la culture de la wilaya a, en coordination avec la maison de la culture de la commune de Tamanrasset, l’office du parc national et culturel de l’Ahaggar et la bibliothèque principale de lecture publique, la direction locale de la culture organise, depuis samedi, un cocktail d’activités dans le cadre de son programme de manifestations de proximité.

Le quartier In Kouf- El-djazira a été ainsi sélectionné pour abriter la première édition de cet évènement qui se veut un rendez-vous avec la créativité, la culture et l’histoire de l’homme bleu. Baptisé du nom d’ « Amamlen d’Elyas », deux légendes Touareg qui symbolisent l’intelligence et l’audace, la manifestation s’inscrit dans la perspective de mise en valeur du patrimoine immatériel de la région, particulièrement l’« Agna N’Imouhagh » (littéralement culture des Touareg), indique Fertouni Mouloud, représentant de la direction de la culture.

Des associations culturelles et de quartiers sont ainsi conviées à ces journées destinées à booster ce secteur sensible via le développement d’une nouvelle approche visant la promotion des animations de proximité. Le théâtre, la musique moderne et populaire, les récitals de poèmes et l’artisanat, sont autant d’activités programmées lors de cette édition qui a, faut-il le noter, drainé une foule bigarrée et nombreuse parmi le public composé particulièrement d’enfants visiblement assoiffés de culture et de divertissements artistiques. La cité Assoro sera la prochaine escale de la caravane qui devrait sillonner l’ensemble des quartiers de la ville en compagnie de ses cabotins et clowns.

Parallèlement et à l’occasion de la double célébration du 56e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et du Maoulid Ennabaoui Echarif, la maison de la culture a concocté un programme aussi riche que varié. Des conférences thématiques ont été au menu de cette commémoration, jalonnée par des chants religieux, des expositions artistiques et des spectacles de théâtre animés par de jeunes talents en herbe. Le directeur de la maison de la culture, Hennia Mohamed El Barka a indiqué que plusieurs activités culturelles ont été programmées en l’occasion avec pour but de mettre en relief les valeurs historique et cultuelle de ces deux événements, célébrés en présence des autorités locales et des représentants du mouvement associatif.

Le film magistral, « Rissala (le message) » du réalisateur syrien, Mustapha Akkad et le long métrage de fiction «Le puits» de Lotfi Bouchouchi sont à l’affiche aux côtés du film de Rachid Bouchareb « hors-la-loi », également prévu sur la liste des projections au grand bonheur des cinéphiles.