A l’instar de plusieurs villes du pays, Tamanrasset a vécu une journée sans voitures, initiée par la sûreté de wilaya dans le cadre de la célébration le la journée internationale sans voiture et la promotion de sa nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme routier et la congestion automobile.

Les transports en commun, les piétons et les cyclistes de l’Ahaggar ont eu ainsi l’occasion de s’approprier l’espace urbain après la fermeture des principaux axes routiers de 9 à 12h et de 17h à 19h.

L’objectif assigné à cette initiative, louable à bien des égards, consiste principalement en la sensibilisation des habitants à la nécessité de modifier leur comportement vis-à-vis de la voiture à même d’inventer des situations concrètes pour lutter contre la pollution de l’air liée au trafic routier, et ce à travers l’adoption du covoiturage et l’utilisation rationnelle des véhicules en milieux urbains.

Parallèlement, une émission thématique a été animée à la radio locale par un officier de police, mobilisé pour répondre directement aux questions et aux interrogations des citoyens, notamment au sujet des axes concernés par la fermeture, dont l’avenue de Sersouf.