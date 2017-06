Des épreuves sous haute surveillance pour contrer la fraude à Tamanrasset et Ouargla

Réagissez

Pour sécuriser les centres d’examen, les services de sécurité de la wilaya de Ouargla sont aux aguets, déployant un dispositif imposant qui se veut dissuasif pour contrer la tendance exponentielle et de plus en plus malicieuse de la fraude aux examens nationaux, notamment le baccalauréat.

Ainsi, après un essai assez éprouvé la semaine dernière lors des épreuves du BEM, avec un service assez rodé pour la sécurisation de toutes les opérations relatives à ces examens y compris dans les centres de collecte et de transfert des sujets et des copies escortées par des équipes de sécurité spécialisées.

Les effectifs du secteur de l’éducation sont également concernés par des consignes drastiques quant à la vigilance et au respect des règles édictées par le ministère. Voici donc 260 policiers postés à travers les centres d’examen pris en charge par la sûreté de la wilaya de Ouargla. Une cinquantaine sur 61 centres que compte la wilaya.

Des mesures sécuritaires visant à garantir la fluidité routière et faciliter le trafic au niveau des grands axes menant vers les centres d’examen et de correction. Dans l’Ahaggar, 45 brigades mobiles et 165 policiers, entre agents et officiers, ont été mobilisés par la sûreté de wilaya pour sécuriser les centres d’examen relevant de son territoire de compétence.

C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le chargé de la communication auprès de la SW en précisant, qu’au total, 17 centres sont concernés par ce dispositif sécuritaire, dont 10 situés dans la commune de Tamanrasset, 5 à In Salah, 1 à In Ghar et un autre à Tazrouk. Ce plan a pour objectif d’assurer la régulation de la circulation routière et la sécurisation de l’ensemble des centres lors du déroulement des épreuves du bac, mais aussi pendant la collecte des copies des épreuves de l’examen et leur escorte vers le centre de correction.

Evoquant le volet psychologique et le soutien des candidats, la même source a fait état d’un programme d’accompagnement concocté par la cellule de communication et des relations publiques de la SW à l’effet de créer un climat de confiance et de quiétude aux élèves, et ce, au niveau des établissements et dans leurs alentours.

Revenant aux opérations de ratissage lancées depuis le début de l’année en cours dans les fiefs de la criminalité, la sûreté de wilaya de Tamanrasset a dénombré trois descentes qualitatives, dont une combinée, opérées la semaine dernière. Ces opérations, indique-ton dans un communiqué, ont donné lieu au contrôle de 101 véhicules et 12 motocyclettes.

Pas moins de 82 personnes ont été soumises au système d’identification, dont 19 ont été transférées vers les locaux de la police pour la mise en examen. Quelque 274 garages à vocation commerciale ont été inspectés par la police, qui a procédé à l’installation de points de contrôle inopinés dans plusieurs endroits suspects.