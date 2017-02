Réagissez

La section de recherches de la Gendarmerie nationale, relevant du groupement territorial de la wilaya de Tamanrasset, a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic international de véhicules et la falsification des cartes grises, a-t-on appris ce week-end du commandement du groupement.

L’opération s’est soldée par la saisie de trois voitures de marque Hyundai Accent immatriculées à l’étranger et l’arrestation de six individus, dont un ressortissant libyen en situation irrégulière sur le territoire algérien. Les mis en cause, âgés entre 20 et 45 ans, empruntaient des itinéraires abrupts et accidentés pour acheminer des véhicules importés frauduleusement de Libye vers Tamanrasset, en passant par Illizi et Djanet, précise la même source. Suite à des renseignements faisant état de mouvements douteux de cette bande de trafiquants, une souricière leur a été tendue par la section de recherches de la GN. La carte d’intervention mise en place après avoir identifié toutes les issues utilisées par les contrebandiers pour échapper aux points de contrôle a ainsi abouti au démantèlement de ce réseau. Identifiées lors des interrogatoires d’usage, deux autres personnes impliquées dans cette affaire sont toujours en fuite. Un avis de recherche a été lancé contre eux. Les prévenus arrêtés, eux, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset, qui a déféré l’affaire devant le juge d’instruction et ordonné leur mise en détention provisoire avec pour chefs d’inculpation : «Trafic de voitures», «Faux et usage de faux», «Immigration clandestine» et «Association de malfaiteurs».