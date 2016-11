Réagissez

Le rôle de la société civile dans la protection de l’économie nationale à travers le soutien des dispositifs de sécurité, est l’intitulé du séminaire national organisé, jeudi, au centre universitaire de la wilaya de Tamanrasset, El Hadj Moussa Akhamouk, à l’initiative du bureau local de l’Association nationale des économistes algériens, en collaboration avec le club de l’entrepreneuriat auprès du CU. D’emblée, le Dr Chebaiki Saâdane a, dans une courte intervention, mis en exergue l’importance de développer une stratégie commune impliquant société civile et autorités sécuritaires, afin de préserver la stabilité et l’unité nationales.

L’orateur a ainsi invité les chercheurs universitaires et les partis politiques à se solidariser pour asseoir leurs propositions sur des bases scientifiques et opérationnelles, consolidant la politique adoptée par l’Algérie dans le cadre de son plan de défense nationale. Pour sa part, le Dr Salah Saoudi, a insisté sur l’importance d’entretenir des bonnes relations avec les communautés et les autorités traditionnelles afin de promouvoir les collectivités locales et faire aboutir les projets qui s’inscrivent dans la démarche participative entreprise par l’Etat et le développement durable dans la société via la sédentarisation de la population et sa conciliation à la terre.

Pour se faire, il est recommandé de soutenir les jeunes et créer des postes d’emploi à l’effet d’endiguer les fléaux sociaux à même d’inciter cette force juvénile à contribuer à sa propre sécurité et par conséquent à la protection de l’économie nationale, à l’instar de ce qui se fait dans nombre de pays asiatiques, dont la Malaisie et l’Indonésie. Dans le même sillage, le président du bureau local de l’Association nationale des économistes algériens, Messaoud Messaoudi, a évoqué le volet relatif au développement des canaux de communication entre les représentants de la société civile et les différents dispositifs de sécurité avec pour objectif de se réconcilier d’abord avec le citoyen avant de l’impliquer dans la mise en application de leur stratégie sécuritaire.