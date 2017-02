A l’épreuve d’une conjoncture économique difficile

Réagissez

Organisé par la Chambre régionale des huissiers de justice du centre du pays, en collaboration avec le centre universitaire Moussa Ag Akhamok, le séminaire international des huissiers de justice s’est tenu, jeudi, à Tamanrasset, avec pour thème : «Le statut juridique de l’huissier de justice, une des garanties du développement économique».

En présence du wali de Tamanrasset, Belkacem Silmi, d’un représentant du ministre de la Justice et garde des Sceaux, du procureur général de Tamanrasset et d’un membre du Conseil constitutionnel, le colloque, qui en est à sa 3e édition, a vu la participation de plus de 160 huissiers de justice et d’une dizaine de représentants du secteur de la justice, venus de plusieurs régions du pays, du Burkina-Faso, du Cameroun et du Niger, pour célébrer le 25e anniversaire de la création de la profession.

La rencontre se veut également un rendez-vous pour la formation continue des professionnels et l’échange de connaissances et d’expériences, à l’effet d’exercer dans la perfection, à l’aune des réformes entreprises par les hauts responsables du secteur, a indiqué d’emblée le président de la Chambre régionale des huissiers de justice du Centre, en évoquant les facteurs ayant conforté le choix de cette wilaya du Grand Sud pour accueillir les séminaristes et débattre de l’actualité économique du pays.

La situation géopolitique de Tamanrasset, ses nombreux attraits touristiques et sa position stratégique vis-à-vis du marché africain ont été autant d’éléments déterminants dans le choix de la wilaya d’accueil de cette édition, marquée par des conférences traitant des côtés psychologique et pédagogique de la profession, des prérogatives des huissiers de justice et de leur professionnalisme, garantissant la transparence des relations et des échanges économiques.

La présence de hautes personnalités universitaires, de magistrats et de présidents des cours de justice a témoigné de l’importance de cet événement visant l’application des résolutions et des recommandations issues des différentes rencontres régionales tenues, avec pour finalité de permettre à l’huissier de justice d’apporter un plus à l’économie nationale. Intervenant dans ce cadre, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a mis l’accent sur l’impact d’une telle rencontre, qui permet d’actualiser les connaissances de l’huissier, présenté comme le garant de la transparence et de la crédibilité de la justice. Il a appelé toute la corporation à faire preuve de compétence et de professionnalisme, afin d’honorer les tâches qui lui ont été dévolues au terme de la nouvelle loi de finances.

Abondant dans le même sens, le procureur général de la wilaya de Tamanrasset est revenu sur le processus de modernisation de la justice et les prérogatives permettant aux huissiers de jouer pleinement leur rôle et d’agir sans contrainte dans l’exécution des décisions de justice et des recouvrements tendant à renflouer les caisses du Trésor public. Menad Saoudi, huissier de justice et rapporteur de la Chambre du centre a, pour sa part, dressé avec force détails un rapport chronologique sur l’évolution de cette profession et les importantes étapes montrant le long combat de la corporation des huissiers de justice de 1991 à 2017. En guise de remerciement et de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce colloque, les organisateurs ont tenu à rendre hommage au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au wali de Tamanrasset, au procureur général de Tamanrasset, au président de la cour de justice de Tamanrasset, au directeur du centre universitaire, Moussa Ag Akhamok, et au président de la Chambre régionale des huissiers de justice du Centre.