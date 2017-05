Réagissez

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan, la sûreté de Tamanrasset a mis en place un nouveau dispositif en vue de répondre aux exigences sécuritaires de cette wilaya aux 50 nationalités.

Pas moins de 640 éléments en uniforme bleu ont été mobilisés afin de renforcer la présence policière et, du coup, assurer une bonne couverture sécuritaire, notamment dans les quartiers huppés et les lieux de culte, a indiqué, hier vendredi, la cellule de communication de cette institution. Des brigades mobiles et pédestres ont été ainsi déployées avec pour mission de sillonner les espaces publics à grande affluence. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme routier, des points de contrôle et des barrages permettant la régulation de la circulation automobile, particulièrement après la rupture du jeûne, ont été aussi dressés, ajoute-¬t¬-on dans le même communiqué qui a évoqué l’importance d’intensifier les patrouilles dans les quartiers suspects et les zones douteuses. La sureté de wilaya a, comme à l’accoutumée, dressé une tente au niveau du barrage de sécurité de la sortie nord de la ville où devrait être partagé la tradition du Ramadhan avec les automobilistes jeûneurs. Une occasion pour célébrer le partage, l’entraide et la solidarité au sein de la société. Aussi, pour permettre aux agents de police de pratiquer leur foi comme il se doit, à l’instar de tous les citoyens. L’initiative montre également que le métier des armes a besoin de beaucoup de spiritualité pour qu’il soit bien exercé. Par ailleurs, la cellule de communication de la sureté de wilaya a fait état de 150 policiers déployés pour assurer le bon déroulement des examens de fin de cycles au niveau des centres du chef-lieu de wilaya et ceux relevant des cinq autres suretés de daïra.