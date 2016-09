Réagissez

Quelque 256 pèlerins de Tamanrasset embarqueront, ce samedi soir, à partir de l’aéroport Aguenar El Hadj Bay Ahamok de la wilaya vers les lieux saints de l’islam en Arabie Saoudite pour l’accomplissement de la Omra du Ramadhan.

C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le responsable de l’agence de voyage Amhen Tours, Nouacer Mohamed, en marge de la cérémonie de remise de cadeaux au profit des 80 enfants concernés cette année par la compagne de circoncision. Les personnes concernées sont ainsi conviées à un copieux f’tour organisé en leur honneur à la grande salle de l’aéroport avant de prendre le départ à destination de Djedda, ajoute le même responsable précisant que l’agence, agréée par l’ONHO (Office national du Hadj et de la Omra) et le ministère saoudien du Hadj, s’engage à fournir de meilleures prestations aux Hadj conformément aux clauses des contrats de voyage conclus. Il est à noter par ailleurs que les 2166 pèlerins des wilayas du Sud, concernés par le Hadj 2016, embarqueront tous cette année à partir des aéroports de Ouargla et d’El-Oued.

En effet, neuf vols d’une moyenne de 330 places sur des appareils de la compagnie nationale Air-Algérie sont ainsi prévus sur la période allant du 20 août au 4 septembre prochains pour le transport des pèlerins des wilayas de Ghardaïa (637), Ouargla (594), El-Oued (520), Tamanrasset (242) et Illizi (173).

Ceux de la wilaya de Laghouat (618) embarqueront, quant à eux, à partir de l’aéroport d’Alger. Selon le programme d’Air Algérie, les trois premiers vols rallieront Médine et les six autres Djeddah. Les vols du retour sont projetés dans les mêmes conditions d’organisation, au départ des Lieux Saints de l’islam vers les aéroports de Ouargla et El-Oued, sur la période s’étalant entre le 20 septembre et le 5 octobre prochain, selon un responsable de la compagnie nationale qui a tenu à préciser qu’inversement au programme des vols aller, ceux du retour sont prévus à partir de Djeddah pour les trois premiers et Médine pour les six autres.