117 personnes contrôlées et 140 litres de carburant saisis

Le carburant, un produit prisé par les contrebandiers

Plusieurs descentes ont été effectuées récemment par les services de la sûreté de wilaya de Tamanrasset dans nombre de quartiers populaires de la ville de l’Ahaggar.

La cellule de communication auprès de cette institution a enregistré 14 opérations de ratissage menées par les 2e et 3e sûretés urbaines de la ville. Les descentes opérées ont ainsi permis de saisir 140 litres de carburant et de contrôler 117 personnes, indique notre source, en faisant état du contrôle de 104 constructions et parcs. Notre source rappelle qu’en octobre dernier, 123 personnes ont été appréhendées, dont 32 ont été placées sous mandat de dépôt.

Le bilan des activités mensuelles de la sûreté de wilaya fait ressortir aussi l’arrestation de 17 personnes impliquées dans 12 affaires de trafic de stupéfiants. Ces affaires ont débouché sur la saisie de 88,7 g de bango, 500,25 g de kif traité et 89 comprimés de psychotropes. Durant la même période, les éléments de la police ont également traité et élucidé sept affaires de contrebande, dans lesquelles sont impliquées neuf personnes.

Les sections de sécurité publique près la sûreté de wilaya ont, de leur côté, dénombré 35 délits routiers et dressé 432 contraventions, dont 133 ont nécessité le retrait de permis de conduire pour une période de 3 à 6 mois. 13 véhicules ont été mis en fourrière, ajoute notre source. Au registre de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, la police a eu à traiter 11 affaires liées aux constructions illicites et 22 autres pour avoir contrevenu aux règles de la santé publique et d’hygiène.

Les éléments en uniforme bleu ont également sévi contre les transporteurs d’eau potable non autorisés (04 affaires) et l’extraction illicite de sable des oueds (10 affaires). Par ailleurs, il convient de noter que le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset a requis six mois de prison ferme à l’encontre de deux dealers. Les deux mis en cause ont été arrêtés par les services de la 3e sûreté urbaine en possession de 14,8g de bingo.