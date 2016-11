Réagissez

Le nouveau chef de la sûreté de wilaya de Ouargla, le commissaire divisionnaire Yahia Bousselah, a été installé officiellement dans ses fonctions, lors d’une cérémonie tenue la semaine dernière au siège de la 2e unité républicaine de sûreté (URS) de Saïd-Otba à Ouargla, en présence des autorités de la wilaya.

Le commissaire divisionnaire, Yahia Bousselah, désormais ex-chef de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa, aborde ses nouvelles missions à la tête de la sûreté de la wilaya de Ouargla, au moment où une série de marches de protestation sont tenues chaque semaine, dont l’une est prévue mardi pour réclamer le dégel du projet de CHU prévu à Ouargla et dont le retard, à cause d’une levée de boucliers de quelques familles du quartier de Mekhadma se réclamant propriétaire du terrain affecté à cet important projet sur la RN49, a plongé la wilaya dans la consternation après la décision de geler tous les projets de nouveaux CHU suite aux mesure d’austérité instaurées par le gouvernement. Cette doléance survient au moment ou la faculté de médecine de Ouargla entame sa troisième année avec plus de 300 étudiants, essentiellement encadrés par des médecins exerçant à l’hôpital militaire régional de Ouargla, qui connaît pour sa part l’édification d’un nouvel hôpital militaire sur le nouvel axe d’El Ménéa et qui serait vraisemblablement un CHU militaire.