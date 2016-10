Université de Ouargla : Les enseignants montent au créneau

Réagissez

Le bureau local du Conseil national des enseignants du supérieur de Ouargla organise, ce lundi, un sit-in de protestation au rectorat de l’université Kasdi Merbah, pour dénoncer «le mépris affiché par le recteur de l’université envers les doléances ordinaires du corps enseignant».

Par ces doléances ordinaires, le Dr Bekkari, délégué des protestataires, dont le quorum a dépassé les 240 lors de la dernière assemblée générale organisée il y a deux semaines, entend dénoncer «le non-respect de la réglementation en vigueur en matière de mutation pour des enseignants non appuyés», une grave accusation envers M. Bouterfaya, pointé du doigt pour «abus de pouvoir et application arbitraire de mesures de rétention abusive d’enseignants à qui il refuse des logements depuis plusieurs années et dont il met en péril l’équilibre familial et socioprofessionnel».

Pour le CNES, le recteur ne consulte en aucun cas le conseil scientifique de l’administration et use de ses prérogatives pour avaliser des mutations d’enseignants ayant à peine une année de recrutement à Ouargla. Les 50 +24 logements affectés à l’université n’ont pas encore été distribués et attendent les aménagements et les raccordements.

Le délégué du CNES dénonce également «le refus du recteur, de ses adjoints et doyens de faculté, d’accuser réception du courrier adressé par les requérants», mais aussi d’«une mesure abusive de suspendre le salaire du personnel muté vers d’autres universités». C’est de la «hogra pure et simple», affirme le délégué du CNES, qui estime que les réponses du recteur à leur courrier ou lors des différents réunions confirment «un despotisme et un manque de respect des lois». D’où la décision d’organiser cette protestation.