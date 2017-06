Université de Ouargla : L’institut technologique récompense sa première promotion

Réagissez

Une cérémonie de sortie de la première promotion d’étudiants de l’Institut technologique de Ouargla sera organisée ce jeudi à l’université de Ouargla en présence d’importantes personnalités du ministère de l’Enseignement supérieur et de l’ambassade de France.

Pionnier d’une série d’instituts de technologie prodiguant une formation universitaire professionnalisante issue d’une coopération algéro- française, l’institut se prépare avec émotion à cette première cérémonie de remise de diplômes aux lauréats d’une licence LMD en management et en HSE.

Le ministère de l’Enseignement supérieur avait auparavant actualisé le statut des IT en Algérie, en général, et celui de Ouargla, en particulier, par la nouvelle nomination de ces départements, à savoir le domaine des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion, qui comporte deux filières (sciences financières et comptabilité : Pour la spécialité comptabilité et finances CF, et la filière sciences de gestion :pour la spécialité ressources humaines RH) qui sont désormais portées par le département de management.

Le domaine des sciences et techniques pour la filière hygiène et sécurité industrielle est porté par le département de génie appliqué. En quoi serait si particulier ce fameux Institut technologique de Ouargla ? d’abord par le recrutement de qualité via l’introduction d’un entretien de l’étudiant suivant le critère de motivation, ce qui a permis de sélectionner des promotions de qualité, avec des motivations professionnelles très développées et une bonne maîtrise de leur sujet et surtout des langues étrangères.

Qui dit étudiant à l’IT de Ouargla dit développement des compétences de présentation, de documentation et la maîtrise des langues étrangères, l’anglais en particulier, puisque les étudiants sont les futures recrues du secteur pétrolier en Algérie. Ils viennent de tous les coins d’Algérie, de Khenchela comme de Tiaret, Alger ou Tin Zawatine et In Salah et bien sûr Ouargla, avec une idée très claire de leur avenir professionnel et des compétences à acquérir, notamment par des stages de formation au sein même des entreprises dès la première année.

Le 22 avril dernier, l’IT organisait avec brio sa troisième journée pédagogique professionnelle avec la participation des étudiants de 1re et 2e année de licence professionnelle, qui ont participé à des interviews directes avec leurs futurs employeurs très emballés par l’ambiance inédite au sein de cet institut tenu par une femme, Dr Amina Mekhelfi Taleb, spécialiste en économie pétrolière. Autre particularité de l’IT, la sélection des meilleurs étudiants, mais aussi le nombre réduit d’admis afin d’assurer une meilleure formation et prise en charge pédagogique. Il va sans dire que l’évaluation des étudiants ne se fait pas uniquement par les enseignants, mais aussi les entreprises conventionnées avec l’université.

Le staff pédagogique de l’IT communique aux différents acteurs socio-économiques le travail des étudiants qui englobe : la conception des posters professionnels concernant les différents métiers du choix de spécialités (HSE/RH/CF) et du choix d’une des entreprises invitées, basé sur les compétences acquises lors de leurs sorties pédagogiques et des stages pratiques de la première (1re) année traités dans le module de PPP (Projet personnel professionnel).

Doté d’évaluation sur trois critères, à savoir le contenu du travail, la présentation en communication, la tenue et l’aspect physique de l’étudiant, cette évaluation assez complète confère à l’étudiant sortant un développement de sa personnalité et de ses compétences de communication. Le fruit de ces efforts apparaîtra au grand jour ce jeudi, avec la récompense des lauréats lors d’une cérémonie aux beaux augures.