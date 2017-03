Une ville inondée pour le premier jour de printemps

Réagissez

L’image d’une Ouargla en totale immersion dans les eaux pluviales a fait le tour des réseaux sociaux durant les dernières 48h, qui ont été marquées par une forte et inattendue pluviométrie de 22mm. Une aubaine qui rafraîchit les températures qui commençaient à prendre de l’élan, annonçant un printemps chaud, avec son lot de vents de sable, avant que la providence ne sauve la population d’une canicule précoce doublée de granulés.

Ces 22 mm, tombés d’un seul coup, ont certes été l’exception à la règle immuable qui donne le mois de décembre, avec une moyenne de 9 mm, comme champion des précipitations. Mais au-delà du printemps tout en fraîcheur et en verdure avec des dunes humides, c’est le visage hideux d’une ville en inondation qui a enflammé la Toile. «Nous sommes littéralement en train de couler», «la ville sombre dans ses égouts», «Appelez Abdelhalim, je coule !».

Les commentateurs incisifs n’ont pas manqué d’interpeller la direction des travaux publics et l’Office d’assainissement, qui semblent impuissants devant ce désastre du manque d’avaloirs et de l’inexistence d’une solution à l’inexorable inondation du mois de mars, qu’il vente et surtout qu’il pleuve. Les moyens déployés depuis deux jours dans des axes noirs d’eaux stagnantes, comme Souk El Hedjar, Mekhadma ou les quatre chemins, sont indignes d’une aussi grande ville, dont les eaux et la chaussée sont traités comme ceux d’un petit village. Il tarde à Ouargla de sortir de ces dédales et que ces festivités fantoches de Fête de l’arbre et de boisement officiel deviennent une vraie politique de proximité incluant les dizaines de clubs verts et associations caritatives versant dans le nettoyage et l’embellissement.

Le wali y a d’ailleurs fait allusion, hier, lors du lancement de la Journée du printemps dédiée à la plantation d’arbres çà et là. Mais qu’en est-il vraiment des autres instances, sachant que la société civile locale consacre le gros de ses activités à vouloir améliorer l’état lamentable de Ouargla, une ville qui se voudrait écologique et carrément verte à entendre la directrice de l’environnement de la wilaya ?