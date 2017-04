Une ville ensablée incarne la coexistence confessionnelle en Algérie

Réagissez

Des centaines d’ibadites de Ouargla, de Ghardaïa et bien d’autres villes d’Algérie, ont participé, vendredi, sous un vent de sable très fort et propice à découvrir des parties des vestiges de la ville de Sedrata, au pèlerinage traditionnel organisé durant le mois d’avril à la faveur du Mois du patrimoine. Un rituel de recueillement et de communion à la mémoire des anciens, les bâtisseurs de Sedrata la rostomide, capitale maghrébine ibadite et ville de renom célèbre pour la beauté de ses édifices en stuc et la multitude de ses savants et érudits.

Sans cela, aucun moyen de reconnaître le chemin sous l’effet de l’ensablement. Tant mieux, diront les puristes, cela empêchera aux vestiges enfouis de subir le saccage des hommes. Car Sedrata est, entre autres richesses et souvenirs tracés dans les anciens récits mais aussi matérialisés par des preuves matérielles découvertes le siècle dernier, un gisement de stucs sculptés dans la grande mosquée et le palais mis au jour lors de fouilles effectuées entre 1951 et 1952.

La ville est tombée en ruine une première fois vers 1075, puis définitivement en 1274 de l’Hégire. Sedrata n’en représente pas moins six siècles de règne des Rustomides fuyant la persécution dès l’an 909 AH. Elle était l’escale des caravanes sahariennes et dépositaire de l’or du Ghana et du sel du désert. C’est grâce à elle que l’essentiel du rite ibadite et la culture de ses disciples ont été préservés et transmis de génération en génération.

Un patrimoine ancré dans la mémoire collective locale, puisque la ville comptait également des quartiers et des mosquées malékites. Une ambiance qui a favorisé la coexistence de tous au sein d’une société qui a atteint l’apogée du progrès de la civilisation difficilement atteignable avec la rudesse du climat désertique du Sahara.

D’abord par ses sculptures et inscriptions murales décoratives au sein des maisons et bâtisses qui indiquent la richesse et l’opulence, explique Slimane Hakkoum, un des historiens de Ouargla. Mais encore des hôtels et caravansérails démontrant sa position économique stratégique comme cité des affaires. Elle comptait également des écoles ayant produit des générations de savants de renommée mondiale, tel que Abou Yaâcoub Al Wardjilani. La ville comptait également un système d’irrigation très développé qui desservait les maisons, les jardins et les palmeraies et dont les aqueducs sont arrivés jusqu’à Ngoussa. Mais ce qui fait aussi la particularité de Sedrata, c’est surtout sa position d’université de la Fatwa, qui englobait des étudiants venant du sud de la Tunisie et de l’île de Djerba, ainsi que des confins de l’Afrique de l’Ouest.

Coexistence confessionnelle en Algérie

Slimane Hakkoum estime que le mouvement culturel et l’interaction culturelle ont favorisé une atmosphère de coexistence, de paix et de sérénité qui n’a enregistré aucun incident ou dispute sur six siècles. La coexistence et la coopération entre les membres de deux rites islamiques différents, sunnite et ibadite, lui confèrent une symbolique très intéressante à étudier et à mettre en exergue et qui existe à ce jour à Ouargla n’etait l’intervention de conflits armés des almohades et almoravides dans le nord de l’Algérie et enfin l’attaque du gang d’El Mawargui Ibn Ghaniya en l’an 1226 de l’Hégire.

Rituel immuable

Les pèlerins de Sedrata participent au rituel de la lecture collective de la «Selka», la lecture du Coran entier qui se tient durant une bonne partie de la matinée avant la lecture de la sourate Al Fatiha et une longue invocation de Dieu. Le cérémonial célèbre «l’union de la communauté», «les valeurs de l’islam à l’endroit même de la première mosquée qui a regroupé les habitants» et «les ancêtres», nous rappelait Abderrahmane Abdi, ibadite de Ouargla membre de l’association Issedraten. Après la lecture, les pèlerins montent à Djebel al Oubbad littéralement «promontoire des dévots» où les imams et savants de Sedrata avaient chacun son lieu de retraite spirituelle pour prier et méditer. La visite compte également une halte devant le tombeau de l’imam rustomide déchu et fondateur présumé de Sedrata, à savoir Ya‘qub ibn Aflah ibn ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Abd al-Rahman avant de partager un repas constitué de couscous traditionnel et du thé.