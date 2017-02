Une fenêtre virtuelle en 3D sur la guerre de libération nationale

Réagissez

Le portail électronique en 3D offert par le musée du moudjahid de Ouargla au grand public, constitue un outil technologique moderne permettant aux visiteurs, de découvrir le patrimoine historique exposé dans cette structure implantée sur le flanc Ouest de la ville.

Destiné notamment aux personnes âgées et les personnes aux besoins spécifiques, ce portail électronique est considéré comme une fenêtre ouverte sur le musée, englobant différents objets, dont des armes, des photos et des documents d’archives, indique le directeur du musée, Ismaïl Baba Hanni. Première en son genre à l’échelle national, cette technique, assurée au niveau de la salle d’informatique vise à engager la technologie dans la préservation de l’histoire de nation, a-t-il souligné.



Il a fait savoir aussi que le musée prévoit la création d’une base des données pour contribuer à sauvegarder la mémoire nationale, en appelant les moudjahidine de la région à participer aux actions d’enregistrement de leurs témoignages Inauguré en janvier 2014, le musée du moudjahid de Ouargla qui reçoit des visiteurs, toutes catégories d’âges confondues, surtout des élèves et des étudiants, englobant plusieurs espaces, notamment une salle de conférences et une autre d’informatique en plus une bibliothèque dotée d’une capacité de 12.000 ouvrages.

Pour renforcer les échanges entre le secteur des moudjahidine avec les divers secteurs partenaires, dans domaines d’intérêt commun, une série de conventions de partenariat ont été signées au musée du moudjahid, à l’occasion des festivités commémoratives des manifestations du 11 décembre 1960. Il s’agit des secteurs de l’Education, la Formation et l’enseignement professionnels, la Jeunesse et les sports, l’Action sociale et la Santé, a-t-il encore fait savoir.