Un service de médecine nucléaire bientôt opérationnel à Ouargla

Réagissez

Plus de 1600 cas de cancer traités en 2016 au CAC de Ouargla

Un nouveau service de médecine nucléaire sera bientôt mis en service au niveau du Centre anti-cancer (CAC) implanté dans l’Etablissement public hospitalier EPH –Mohamed Boudiaf à Ouargla, pour améliorer la qualité des prestations médicales offertes aux patients, a-t-on appris auprès des responsables de cette structure médicale. Premier du genre dans le Sud du pays et le troisième à l’échelle nationale, ce nouveau service, permettra, d’offrir des prestations de diagnostic et de consolider la prise en charge médicale notamment en matière d’oncologie, a précisé le Directeur de l’EPH.

Avant le 30 juin 2017

Ce service de médecine nucléaire, dont l’ouverture est prévue au deuxième trimestre de l’année en cours, sera doté d’un équipement sophistiqué afin d’assurer une bonne prise en charge aux malades cancéreux, indique Radia Benyoucef chef-service à l’EPH. Le CAC de Ouargla qui reçoit des malades issus de quatre coins du pays, surtout des régions Sud du pays a traité, durant l’année écoulée plus de 1600 cas de cancer, a-t-on fait savoir. Il s’agit de 743 malades ayant bénéficié de traitements en radiothérapie et 515 autres en chimiothérapie et 434 actes chirurgicaux, a-t-on détaillé. Fonctionnant actuellement avec deux accélérateurs consacrés à effectuer des séances en radiothérapie, le CAC de Ouargla est encadré avec un staff médical et paramédical Algéro-cubain, dont des médecins spécialistes, des généralistes, des physiciens, des infirmiers et des manipulateurs.