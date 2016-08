Températures clémentes depuis deux jours

Réagissez

Au grand bonheur des enfants, notamment ceux qui ont repris leur droit de jouer dans la rue après plusieurs semaines d’enfermement, des températures clémentes sont enregistrées depuis vendredi dernier. Elles oscillent entre 36 et 37 °C,

avec un écart d’une douzaine de points avec celles du mois de juin et début juillet. Les habitants se souviendront sûrement longtemps du mois de Ramadhan 2016, le plus chaud depuis de longues années. «Incroyable pour un mois de juin qui, d’habitude, est plutôt clément», commente Nadia, une quinquagénaire, qui s’étonne que des températures dépassant allègrement les 50°C soient enregistrées en ce début d’été, alors que «c’est le mois de juillet qui garde la palme d’or d’habitude».

Une véritable fournaise s’est en effet abattue sur le pays plat saharien, où les habitants, en véritables héros, ont combattu la soif et le jeûne durant le mois sacré et vont continuer sûrement à supporter des températures infernales dans les jours qui viennent. Les services météo annoncent en effet dès aujourd’hui une hausse graduelle des températures, allant de 40°C ce lundi, et afficheront les 41°C jusqu’au week-end prochain, pour atteindre les 43°C en début de semaine et se maintenir ainsi jusqu’à la fin du mois de juillet.

Ces températures saisonnières influent énormément sur la vie des gens, quasiment planqués chez eux pendant de longues heures, hormis les premières heures du matin, qui suscitent de nouvelles habitudes au quotidien, notamment avec l’amélioration de la distribution de l’électricité durant les heures de pointe ces dernières années. Beaucoup de familles sont enclines à passer la majeure partie de l’été chez elles pour ne quitter la région qu’en août pour un mois de vacances. La cherté de la vie y est évidemment pour beaucoup «mais le confort d’une climatisation non interrompue par les pannes d’électricité d’antan jour un rôle primordial», affirme Kamel.