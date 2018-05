Pourquoi un ksar est forcément une «smart city» selon le docteur Bachir Mesaitfa ?

Réagissez

Le ksar saharien a été conçu pour permettre une vie intelligente, ayant un sens physique et spirituel profond, en symbiose avec la nature et le temps.

C’est ce qui en fait une vraie passerelle entre le passé, le présent et le futur. Une smart city au sens propre du siècle culturel à venir.»

Dans cette phrase lancée tout en sourire devant un panel d’historiens, d’exégètes et d’urbanistes, gestion des stocks, performance économique et organisation des flux se sont imposés à un séminaire parlant de… patrimoine.

Et c’est devant un public baignant dans l’histoire, venu écouter des communications scientifiques de haute facture certes, mais plongeant l’assistance dans l’âge d’or du Maghreb du Xe siècle, que le docteur Bachir Mesaitfa a ébahi l’assistance avec un discours sur le futur méditerranéen de l’Algérie.

Lieu : salle de spectacles de la maison de la culture Moufdi Zakaria de Ouargla. Date : 18 avril 2018. Occasion : 6e édition du séminaire national d’Issedraten et 2e édition du Festival de la ville de Sedrata, la capitale rostomide, située à 15 km de Ouargla, dont les vestiges sont enfouis sous les dunes de sable. Thématique : «Les ksour sahariens, apport scientifiques et savants éclaireurs».

L’illustre Abou Yaacoub Al Warjilani, qui aurait le premier à avoir découvert l’équateur terrestre, la ligne équinoxiale séparant les deux hémisphères de la terre, a volé la vedette aux exégètes de son époque.

Bachir Mesaitfa, économetriste spécialiste des statistiques et de la prospective (il a été secrétaire d’Etat jusqu’en 2012), la lui empruntera en prônant la veille stratégique au contexte du mois du patrimoine.

El Watan Etudiant vous raconte comment ce chercheur a réussi en une journée, à lancer l’idée d’un projet de classification du site historique de Sedrata au patrimoine de l’humanité et recruter des acteurs de la société civile pour se faire.

Et devinez pour quelle particularité universelle? Tout simplement parce que Sedrata est, selon lui, l’exemple intelligent d’une cohabitation ethnique, multiconfessionnelle et scientifique pensée et exécutée comme une «smart city» des temps modernes. Et qu’il est grand temps de déterrer et de présenter au monde.

Comment transformer un stock statique en un flux dynamique ?

L’histoire serait une science morte si elle ne servait pas instituer des politiques futures. Il en est de même pour les vestiges et les sites historiques qui, eux, portent une mémoire. Et c’est en la sondant que l’histoire devient une composante du futur, à condition d’être soumise à une vision de veille stratégique pour reproduire l’histoire.

Partant de là, Mesaitfa exhorte l’assistance à sortir du temps normal et d’entrer dans le temps civilisationnel qui donne un sens et une continuité aux idées et aux actions. Un temps prospectif comptant au minimum un siècle et qui se place dans le futur.

Et pour placer la thématique des ksour sahariens dans celle du siècle à venir, il faut d’abord envisager l’idée d’un siècle éminemment culturel qui découlera d’un XXe siècle hautement économique, privilégiant les marchés.

Pour Bachir Mesaitfa, l’idée culturelle du siècle prochain bouleversera les relations internationales, la culture deviendra le moteur principal de toutes les relations extérieures des pays.

«Pour l’Algérie, la Méditerranée deviendra un espace culturel commun où la distinction sera faite entre les pays ayant une culture solide, et d’autres ou elle sera déstructurée.» L’orateur explique par ailleurs que les caractéristiques du nouvel espace culturel méditerranéen reposent sur l’inventaire culturel et historique de ces pays de manière compétitive.

Il y aura évidemment une course à l’hégémonie linguistique, un démantèlement des systèmes religieux, éducatifs et linguistiques qui commencera en 2030 et se poursuivra jusqu’au bout, comme ce fut le cas au cours des XIXe et XXe siècles où l’idée colonialiste et ensuite politique puis économique ont régné.

En quoi les ksour sahariens et Sedrata en particulier constituent-ils un référentiel culturel et urbain compétitif illustrant les caractéristiques de l’intelligence humaine ? En quoi cela les qualifie-t-il pour porter l’étendard de la compétitivité culturelle de l’Algérie ?

Bachir Mesaitfa estime que la société civile doit s’organiser et agir dans le sens d’une veille stratégique civilisationelle garante de la compétitivité future de l’Algérie.

Pour cela, il a appelé les organisateurs du festival d’Issedraten à transformer leur association en une fondation dédiée et à préparer un dossier de classification du site de Sedrata, qui sera présentée non pas comme une ville ibadite enfouie sous le sable mais comme une «smart city» saharienne.

Dans cette ville, de riches stucs fleuris ont été découverts sous des décors somptueux, des jardins florissants, des galeries souterraines mettant en relief un urbanisme innovant, mis au jour lors des fouilles effectuées par Marguerite van Berchem entre 1950 et 1955.

Dans ce carrefour du Sahara médiéval où une mosquée sur cinq était ibadite, un référentiel de cohabitation multiconfessionnelle a été livré par les archéologues ; il est porteur d’une valeur sociale, symbolique et culturelle et peut prétendre, selon les communicants de ce séminaire, à être présent dans le Patrimoine commun de l’humanité et classé en tant que tel par l’Unesco.

C’est dans ce sens que ces chercheurs venus des quatre coins du pays et de Tunisie travaillent sur le legs de Sedrata et de Ouardjelene avec une passion dévorante qui transparaissait lors de leurs communications fort enrichissantes.

Ils ont adhéré à l’appel de Bachir Mesaitfa «à la reproduction de l’histoire en transformant les monuments archéologiques de l’Algérie d’un stock statique en un flux vivant, illustrant les valeurs culturelles et sociales du pays dans leur contexte historique».

Il s’agit, selon lui, de placer l’Algérie dans un processus technique qui lui permettra de réserver une place privilégiée dans les espaces culturels partagés entre les Etats dans le futur.

En 2100, «le débat sur les thèmes traditionnels de l’identité, de la tolérance et de la coexistence s’achèvera, et l’on commencera à parler de territoires d’inter-échange commun dont l’architecture prendra fin avant 2030», a déclaré Bachir Mesaitfa.

Et, en guise de conclusion : «A l’avenir, pas de politique entre les pays, la culture s’imposera comme axe de compétition.

Et les ksour sahariens doivent s’intégrer dans ce processus comme cités intelligente portant la mémoire de la terre et de l’eau dans leurs murs, des villes inventives et futuristes au sein d’un ingénieux urbanisme développant le vivre-ensemble en intelligence.»