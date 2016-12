Réagissez

Elle prend de l’étoffe, cette manifestation culturelle qui n’en est pourtant qu’à sa troisième édition.

Il faut, en effet, reconnaître que d’année en année, elle prend de l’épaisseur dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan de la qualité des exposants, des maisons d’édition de premier plan, que de celle des poètes et universitaires invités à étaler leur art. Ça promet pour les éditions à venir et Ouargla a tous les moyens pour assurer et maintenir la qualité de ce type de festivals.

Cela dit, la 3e édition du Festival international du livre, de la littérature et de la poésie, qui se tient cette année dans l’enceinte de la bibliothèque Mohamed Tidajni, a été ouverte lundi à Ouargla par Abdelkader Djellaoui, le wali de Ouargla, en présence de Hakim Miloud, directeur de la promotion et de la vulgarisation des arts au ministère de la Culture et représentant personnel du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en déplacement à l’étranger, des représentants du peuple aux deux chambres du Parlement, des élus locaux, élus, de quelques membres de l’exécutif, du chef de la sûreté de wilaya , Yahia Bousselah et du recteur de l’université Kasdi Merbah de Ouargla, M. Hallilet.

Dans une parfaite organisation et dans une structure flambant neuve, l’ouverture a suscité un grand engouement, notamment de la part des étudiants et étudiantes de l’université Kasdi Merbah de Ouargla, qui ont afflué en grand nombre vers les stands de livres exposés par pas moins de 40 maisons d’édition.

Pour reprendre la belle expression de Mokhtar Guermida, le commissaire de ce festival, et par ailleurs non moins directeur de la culture de la wilaya de Ouargla, «tous ces éditeurs ont participé au 21e Salon international du livre d’Alger (SILA), qui s’est déroulé du 26 octobre au 05 novembre passé au Palais des expositions, aux Pins maritimes. Aujourd’hui, pour tous ceux qui n’ont pas pu se rendre au SILA, une partie du SILA est venue vers eux».

En ouverture du festival, le wali de Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a affirmé que «l’institutionnalisation de ce festival devra donner un nouveau souffle à l’action culturelle instructive, de raffermir la synergie entre hommes de lettres arabes et de promouvoir davantage la culture et le patrimoine arabes». L’occasion a été mise à profit pour inaugurer une exposition-vente de livres, animée par une quarantaine de maisons d’édition algériennes, dont une exposant ses publications en langue amazigh, en plus de l’organisation de «Poésiades», avec la participation d’une pléiade de poètes d’Algérie, de Mauritanie, de Tunisie, d’Égypte et de Jordanie.

Des communications sur des thématiques diverses, traitant en général de la littérature dans tous ses domaines, notamment celle pour enfants, seront assurées par des enseignants universitaires de Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, Skikda, Tlemcen, Chlef et Ouargla, et ce, en sus de celles d’universités étrangères, telles celles de Tunis, Amman (Jordanie) et de la Sorbonne (Paris/France). La densité et la richesse des thèmes de communication attestent, on ne peut mieux, du niveau atteint par cette manifestation culturelle, qui apporte indéniablement du souffle et un rayonnement au paysage culturel de la région et du pays.