Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) Djamel Ould Abbès a précisé, lors d’un meeting populaire tenu dimanche à la maison de culture Moufdi-Zakaria de Ouargla, archicomble, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, que «le FLN a des adversaires mais pas d’ennemis», soulignant que le FLN exige qu’on le respecte comme concurrent transparent, appelant la classe politique à reconnaître «une bonne fois pour toutes le rôle du parti Front de libération nationale dans l’édification de l’Algérie».

Les adversaires qui n’attendent que la chute du Front de libération nationale, ont tort, dit Ould Abbès, parce que le FLN va encore une fois sortir gagnant dans cette bataille électorale, soulignant que «l’Etat est le FLN et le FLN est l’état, grâce à la volonté du peuple».Le secrétaire général du FLN a, par ailleurs, consacré une partie de son intervention à la kyrielle de préoccupations formulées par son représentant de la wilaya de Ouargla.

Mohamed Laïd Tellali a, en effet, exprimé, au nom des habitants de la wilaya de Ouargla, les doléances concernant le développement de l’agriculture dans la wilaya, la levée du gel du projet de l’hôpital universitaire CHU, ainsi que le blocage de la ville de Hassi Messaoud. Il a, par ailleurs, exigé que la compagnie pétrolière «fasse amende honorable en devenant une société respectueuse de sa responsabilité civile envers les zones sahariennes pétrolières, au minimum par l’encouragement de l’éducation des jeunes en contribuant au financement des équipes sportives».

Dans sa diatribe, Tellali a également appelé le secrétaire général du FLN à trouver un moyen de dissuasion contre certaines compagnies pétrolières qui refusent de recruter les chômeurs de la wilaya sous de faux prétextes et avec des conditions coercitives. Djamel Ould Abbès s’est d’ailleurs engagé à consacrer ses efforts pour la levée du gel des projets de la wilaya, y compris la réalisation du projet reliant la ligne de chemin de fer sur la ligne Touggourt-Hassi Messaoud-Ouargla-Ghardaïa-Laghouat, dite boucle du Sud.

Ould Abbès a indiqué par ailleurs que «le Sud doit se focaliser sur l’avenir et oublier le pétrole», plongeant la salle dans la consternation totale. Il a également souligné que le programme du FLN pour les législatives n’est autre que le programme du président de la République, que quatorze ministres du gouvernement sont membres du Comité central du FLN et que «le passage du flambeau sera progressif et que les élections législatives seront l’occasion pour la continuité des générations et la formation des jeunes en politique».