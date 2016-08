Ouargla : restructuration du secteur de l’emploi à la rentrée

Réagissez

Pas moins de 5518 demandeurs d’emploi ont été placés durant le premier semestre de l’année en cours à Ouargla, ont indiqué hier les responsables de l’Agence régionale de l’emploi (ARE) à Ouargla.

Ainsi, 75 postulants ont été placés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), cinq autres ont été embauchés au titre du contrat de travail aidé (CTA), et le reste a été recruté dans le cadre du placement classique, a précisé le chargé par intérim de la gestion à l’ARE, Abdelkader Cheddad, lors d’un point de presse. Faisant le point sur la situation de l’emploi dans la wilaya de Ouargla, M. Cheddad a indiqué que 25 252 demandes d’emploi ont été déposées au niveau des 12 agences locales de l’emploi (ALE) existantes au niveau de la wilaya, dont 20 987 postulants et 4265 autres représentant la gente féminine, contre 7506 offres d’emploi durant cette période de l’année. Le responsable a expliqué que 3856 offres d’emploi ont été présentées par des entreprises privées, 2753 autres émanent d’entreprises publiques, en plus de 897 emplois offerts par des entreprises privées étrangères établies dans la région. Toujours dans le cadre de la promotion de l’emploi dans la région et pour juguler les carences relevées, il est prévu la relance du système d’intermédiation mis en place dans la région chargé du traitement et de l’orientation des offres d’emploi, a révélé la même source. Le secteur de l’emploi devrait connaître également, dès septembre prochain, une restructuration de la commission de wilaya chargée du suivi, de l’installation et de la gestion des offres d’emploi en vue d’assurer davantage de transparence dans la gestion du volet emploi, a conclu Abdelkader Cheddad.APS