Ouargla rend hommage à Taleb Tayeb

Décédé lundi dernier à l’âge de 95 ans après une longue maladie, Taleb Tayeb, imam de la Grande mosquée malékite de Ouargla, a été inhumé mardi soir au cimetière Tayjirt de Gharbouz.

Le grande imam et mufti de la ville a été accompagné à sa dernière demeure par les autorités locales de Ouargla et des centaines de citoyens venus des quatre coins du sud du pays, où il était apprécié à sa juste valeur, pour assister aux obsèques de l’homme de culte et de société connu notamment pour ses prises de position pour l’islam modéré, l’apprentissage du Coran à des générations d’apprenants dans sa mosquée Lalla Malkia, mais aussi dans son propre domicile faisant office de grande maison de réception, d’école coranique et lieu de rencontre et d’échanges.

Taleb Tayeb, dont le décès a plongé la ville dans l’émoi, était un humaniste partisan de la bonne parole et des bonnes manières. Il participait sa vie durant aux efforts de réconciliation et de rapprochement entre les différents arouchs et composantes de la société ouarglie. Il appelait à puiser dans la foi musulmane la force de résister aux défis actuels de la violence et du terrorisme. Lui qui est monté sur le minbar à un âge précoce, 16 ans selon ses proches, officiait sa vie durant pour les valeurs éternelles de l’islam, à savoir la bonté envers les parents, les proches et les nécessiteux, la droiture et l’équité, la tolérance, le respect des engagements, la courtoisie en toute circonstance et enfin la résistance et le pardon.

C’est d’ailleurs en tant que médiateur pour la réconciliation et l’arrangement des conflits sociaux qu’il a marqué sa présence et son intervention. Sa droiture et sa rectitude égalaient sa sagesse et sa patience qui lui ont valu un respect et une déférence inaltérables. Il laisse un grand vide derrière lui et une reconnaissance populaire et officielle apparue au grand jour lors de ses obsèques pendant lesquelles toute la ville était déserte. Ouargla endeuillée, Ouargla a rendu hommage à son grand imam et mufti, le directeur des affaires religieuses de la wilaya l’a si bien souligné : «Le départ de ce grand homme nous touche au plus profond de notre être.» Repose en paix Taleb Tayeb.