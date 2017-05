Ouargla : Plus de 119 532 abonnés de Sonelgaz risquent d’être privés d’électricité

Réagissez





Dans une démarche inédite dans les annales locales de par son ton et son ampleur, Sonelgaz monte au creanau à la veille du Ramadhan et menace ses clients ne s’étant pas acquittés des redevances d’electricité durant le dernier trimestre de l’année 2016 et le premier trimestre de l’année en cours de se voir couper le courant électrique dès aujourd’hui (samedi) à travers tout le territoire de la wilaya de Ouargla. Détentrice du monopole de l’electricité, Sonelgaz explique sa démarche par la hausse des concommations de gaz et d’électricité impayées à quelque 75 milliards de centimes durant les cinq premiers mois de l’année 2017 pour un total de 119 532 abonnés. Le communiqué, rendu public en fin de semaine et largement diffusé et commenté sur les ondes de Radio Ouargla et les réseaux sociaux, ouvre tout de même une brèche pour les clinets désireux de s’acquitter de leurs factures. Sonelgaz ouvre ses 9 agences et guichets à travers la wilaya de Ouargla tout au long de la journée de samedi 20 mai, de 8h et 15h, pour permettre à ses abonnés de passer à la caisse. La situation n’est guère plus reluisante dans le reste du Sud, où selon les chiffres avancés par l’entreprise, 58 milliards de dinars de redevances seraient impayés à travers toute la région Sud, et ce, malgré les aides accordées par l’Etat, qui allègent le citoyen de quelque 65% de la facture réelle d’electricité, notamment durant l’été. Ce soutien de l’Etat est survenu après la vague de contetstation, qui a notamment touché les wilayas d’El Oued, Biskra, Tamanrasset Adrar, Ghardaïa et Ouargla durant l’été et l’automne derniers, tout juste après la délivrance des premières factures d’été jugées trop salées par les manifestants. Houria Alioua