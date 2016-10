Ouargla : Le Café littéraire fait son retour à la veille du 1er Novembre

Réagissez

Prise du Café littéraire de Ouargla ce lundi 31 octobre

Après deux ans d’absence cruelle et remarquée, le Café littéraire de la ville de Ouargla reprend du service cette semaine, après une série de rencontres informelles avec des activistes de la culture et des lettres, qui ont engagé un programme préétabli de trois mois où seront conviées de prestigieuses personnalités des arts et des lettres, mais aussi du monde politique, économique et sportif.

Hadi Dadene, président du café littéraire, se fait un bonheur de lancer la belle initiative d’une célébration populaire dans la rue de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. «Nous n’avons pas encore reçu l’autorisation légale pour tenir notre manifestation prévue à la place Sedrata, lundi 31 octobre en début de soirée, mais nous espérons que la wilaya agréera cette initiative citoyenne», explique t-il. Organisateur de belles conférences-débat, tenues deux fois par mois un samedi sur deux entre 2013 et 2014, le café littéraire a eu deux années de gestation pour revenir en force en cette rentrée sociale où il veut marquer sa présence par un programme riche et inédit, composé d’une soirée poétique et musicale en plein air, une conférence-débat animée par deux moujahidine de la région, ainsi qu’une exposition photo des principales étapes et personnages ayant marqué la guerre de libération.

L’initiative du groupe d’intellectuels qui composent ce café vise à redynamiser la vie culturelle dans la ville en lançant le débat sur différentes thématiques en relation avec la vie publique et les moyens de remédier à certains fléaux ou répondre à des besoins sociétaux qui se font de plus en plus pressants. Entre autres sujets prévus, évidemment le rôle du front sud dans les soulèvements populaires entamés dès 1830 contre le colonisateur, mais aussi la question de l’assurance sociale, les pathologies récurrentes, le patrimoine matériel et immatériel, mais aussi la collecte des témoignages de moudjahidine, les musiques locales, les savoir-faire ancestraux et également la représentativité politique locale et les mouvements sociaux au Sud.

Loin d’être exclusivement littéraire et comme son nom l’indique dans le respect de l’esprit de la tradition de pareil collectif qui en fait un espace convivial et détendu de réflexion et de libre expression, le café littéraire de Ouargla parlera également de littérature, notamment le Melhoun et la tradition orale locale ainsi que la poésie moderne et le nouveau roman, «il escompte enrichir le débat et les échanges d’idées pour le bien de la communauté». ajoute Hadi Dadene, qui donne rendez-vous au public lundi soir à la place Sedrata soit à l’ex-café Irbo, sur l’avenue Rouabeh Abdarrahmane.