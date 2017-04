Réagissez

A pied d’œuvre depuis plusieurs semaines, l’association de bienfaisance Zemzem vient de lancer son projet caritatif

des 2000 couffins pour les familles démunies.

Plusieurs rencontres de préparation et de coordination ont été organisées par le collectif bénévole, qui a sensibilisé une quinzaine de présidents d’associations de quartier associées à cette initiative, dont l’objectif est de résoudre efficacement les difficultés de ravitaillement en produits de première nécessité aux familles en situation de précarité.

Zemzem, qui possède une base de données de plus de 2600 familles, prises en charge grâce à la solidarité collective des habitants de la ville, table sur beaucoup d’entrepreneurs et sociétés locales qu’elle a touchés grâce au porte à porte en vue d’assurer les fonds nécessaires, non pas à des restos du cœur, mais à une cuisine familiale et conviviale du cœur dans chaque foyer et pour tout un mois.

Selon Bekkar Souici, son vice-président, l’association a ainsi pu mettre à jour les listes de familles nécessiteuses et pense pouvoir lancer dès la première semaine de mai cette nouvelle campagne afin de satisfaire les besoins des familles moyennes de quatre à six personnes pour la totalité du mois sacré du Ramadhan, contrairement aux années précédentes, où des couffins de moyenne contenance ne répondaient pas à la totalité de la durée du Ramadhan.

Simultanément avec cette opération ambitieuse, Zemzem pense lancer une cartographie des zones les plus touchées par la pauvreté, grâce à l’ouverture de plusieurs cellules de proximité dans différents quartiers, y compris à haï Nasr, la nouvelle ville de Ouargla, ayant une densité de plus de 14 000 habitants.

«Les couffins de la bonté», une trentaine de paniers déposés à travers les supérettes et épiceries de la ville de Ouargla on déjà fait le succès de Zemzem dans les quartiers défavorisés et dans la banlieue immédiate, notamment à Frane et Aouinet Moussa. Ces paniers sont alimentés directement par le citoyen et déstockées pour répondre aux besoins d’une soixantaine de familles, constituées de veuves et d’orphelins, mais aussi de personnes ayant perdu leur emploi ou des familles dont le chef n’a pas ou plus les moyens de subvenir à ses besoins.

L’association compte également en son sein des entrepreneurs anonymes, qui versent des salaires mensuels de 10 000 DA chacun à 300 d’entre elles, apprend-on auprès de l’association, qui compte à son actif également plus de 1300 couffins du Ramadhan et 500 orphelins ont reçu des chèques de 3000 DA chacun pour l’achat d’habits neufs l’année dernière, d’où l’objectif revu à la hausse cette année.

«Avec la cherté de la vie et la précarité encore plus ressentie dans les familles, nous affichons un optimisme très vivace au sein de l’équipe pour relever le défi et honorer notre engagement auprès des familles mais aussi envers nos admirables donateurs qui nous encouragent à aller de l’avant et rechercher des nécessiteux», affirme Bekkar Souici, qui lance un appel à don pour parrainer de jeunes orphelins, notamment, afin de les aider à terminer leur scolarité dans de bonnes conditions, en couvrant leurs charges, y compris par la prise en charge sociale et médicale, voire des cours de soutien.