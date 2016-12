Ouargla : L’assainissement du foncier agricole mis en œuvre

Réagissez

L a commission d’assainissement de la situation du foncier agricole de la wilaya de Ouargla a statué négativement sur le cas de 446 actes de concession agricole qui seraient en instance d’annulation, selon la direction des services agricoles. Il s’agit d’un premier lot de bénéficiaires n’ayant entrepris aucune activité notable et dont les parcelles variant entre 10 et 1000 hectares seront réaffectés à d’autres agriculteurs et investisseurs potentiels dans les toutes prochaines semaines.

La commission, constituée des différents secteurs concernés par le développement agricole à avoir les directions des services agricoles, des ressources en eau et des Domaines, mais aussi la Chambre d’agriculture l’Union générale des paysans algériens, en tant que représentants de la profession, et l’Office national des terres agricoles œuvre depuis 2015 à recenser et étudier ces cas d’investisseurs agricoles récalcitrants, qui ont été sensibilisés, puis mis en demeure de se ressaisir avant l’annulation pure et simple de leurs actes administratifs via les services du wali. Quelque 690 actes de concession pour des surfaces agricoles de plus de 10 hectares ont été concédés par la wilaya de Ouargla durant les cinq dernières années, dans l’objectif de relancer l’activité agricole et privilégier les grandes cultures et les cultures stratégiques, telles que les céréales, les pommes de terre et la phœniculture.