Ouargla : L’APC lance 40 projets en berne

Pour un début d’année dynamique et résolument en rupture avec cinq années d’un mandat au bilan mitigé, la mairie du chef-lieu de la wilaya de Ouargla lance ce mercredi une série de 40 projets à la fois.

Une action visant à redynamiser le développement local à l’heure de la création des annexes communales, projet tenant à cœur au ministre de l’intérieur qui en avait fait le vœu en 2015 et qui avait eu l’effet inverse voire pervers de réveiller les vieux démons du sectarisme et di régionalisme tribal depuis.

C’est ainsi que le coup d’envoi sera donné à partir de l’emblématique Souk El Hedjar au cœur de la ville à la surprise générale de la population et de la presse conviée à ce rendez-vous inédit. Pour rappel, la wilaya de Ouargla recensait quelque 55 projets concernés par les mesures d’austérité ces deux dernières années. Parmi eux, le projet du CHU de Ouargla figurant parmi 5 autres projets de CHU à Alger, Tizi Ouzou, Constantine et Tlemcen. Les walis successifs de Ouargla, préfèrent eux parler de différés voire non lancés. Saad Agoudjil avait même expliqué à El Watan qu’il s’agissait ‘’ de projets structurants qui font l’objet d’une renégociation de la partie transférable à l’étranger de l’ordre de 25% à seulement 14% ».

Ainsi, la wilaya de Ouargla avait introduit des demandes de dérogations pour 42 projets en relation directe avec la vie des citoyens. Le CHU n’en fait pas partie mais les autorités locales renforcent ces derniers mois leur offensive visant à absorber le mécontentement des habitants quant à la situation générale des grandes agglomérations et notamment le chef-lieu de la wilaya.

C’est ainsi qu’une nouvelle cadence et de nouvelles orientations quant ç la fermeture de certains axes occupés par les travaux de la ligne du tramway urbain de la ville de Ouargla ont été imposées par le nouveau wali à la grande satisfaction des citoyens. Des campagnes de nettoyage et d’amélioration des façades ont également été lancées. Mais l’état de la ville s’est subitement dégradé le mois dernier avec des affaissements et des inondations spectaculaire qui en disent le long sur l’état des réseaux d’assainissement censés avoir bénéficié d’une rénovation à la faveur du projet du siècle visant l’éradication du phénomène de remontée des eaux.