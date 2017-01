Ouargla : Heureuses de quitter les ténèbres

Réagissez

Une nouvelle classe, dédiée à l’alphabétisation des femmes, a été inaugurée par l’Office de lutte contre l’analphabétisme à El Borma. Il s’agit de la quatrième classe ouverte dans cette zone frontalière, a déclaré, hier, Leila Aouam, directrice de l’annexe de Ouargla.

Pour elle, Gharss Boughoufala est le point le plus lointain de la daïra de Ngouça à bénéficier d’une classe similaire. Avec l’aspiration à lancer des classes de tamazight à haï Nasr en premier lieu, avec une enseignante volontaire, Leila Aouam souligne l’engouement féminin à l’apprentissage à travers la wilaya de Ouargla.

Lors d’une cérémonie et une exposition organisée le 8 janvier à la Maison de la culture à l’occasion de la Journée arabe de lutte contre l’analphabétisme, un vibrant hommage a été rendu aux enseignantes et apprenties. «A 78 ans, je me sens au paradis, je pleurais quand je voyais les autres lire le Coran», déclare Lalla Nabiha. « J’étais dans les ténèbres. Mon vœu le plus cher à présent est d’accéder à l’université», renchérit Khalti Fatima, qui ajoute : «Tant que je serai en vie, je poursuivrai mes études.»