Ouargla : Encourager l’investissement agricole dans le Sud et les Hauts-Plateaux

Exploitation agricole dans le Sahara algérien

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum, a appelé, dimanche à Ouargla, à mettre à la disposition des investisseurs dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, l’ensemble des moyens de soutien et leur accompagnement.

S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’encourager ceux qui investissent à travers ces régions, notamment dans les filières agricoles stratégiques, telles que la céréaliculture et les maraîchages. Cette démarche entre dans le cadre des grandes lignes de développement retenues par l’Etat pour booster le secteur et diversifier l’économie nationale, a-t-il ajouté. Le ministre a pris connaissance d’une exploitation céréalière et d’élevage, d’une surface de 500 ha, implantée dans la commune de N’goussa (30 km à l’ouest de Ouargla).

Cette immense exploitation, du promoteur Noureddine Zergoune, a réussi à produire 100 q à l’hectare, une prouesse très saluée dans la wilaya. Le ministre a saisi l’occasion pour saluer les efforts déployés par les pouvoirs publics en matière de soutien à l’investissement agricole, surtout dans les filières stratégiques, pour assurer la réduction de la facture d’importation, en particulier du blé tendre, signalant que l’Etat algérien prévoit, pour ce qui concerne le blé dur, d’atteindre l’autosuffisance dans les deux prochaines années.

Récupérer le foncier agricole

M. Chelghoum a insisté, par ailleurs, sur l’importance de finaliser l’opération, d’assainir le foncier agricole, en cours d’exécution à travers différentes wilayas du pays afin de récupérer tout le foncier attribué dans le cadre de la concession agricole et non exploité, a affirmé le ministre lors de la visite du complexe avicole Tidjania, dans la commune de Aïn El Beïda.

Cette opération revêt un intérêt «particulier» pour récupérer le foncier agricole attribué, auparavant, aux investisseurs «aventuristes», a-t-il dit, considérant que le secteur agricole n’avait plus de temps à perdre et qu’il devait bénéficier de tous ses moyens pour booster l’économie nationale. Selon les données fournies à la délégation ministérielle, 169 520 hectares ont été attribués au titre de la concession agricole dans la wilaya de Ouargla, sachant que l’opération d’assainissement a touché quelque 555 bénéficiaires, dont 109 sont entrés dans la phase de concrétisation.

Les chameliers en colère

Lors de sa visite, le ministre a écouté des doléances de chameliers, liées notamment au manque de fourrage, avant d’appeler à la prise en charge des préoccupations de cette catégorie d’éleveurs en coordination avec la Chambre agricole, qu’il a exhortée à organiser des rencontres régulières et ciblées et d’y apporter des réponses avec la collaboration de la direction des services agricoles.

Le ministre a, par ailleurs, écouté un exposé sur les divers projets pilotés par la Conservation des forêts de la wilaya de Ouargla, dont la plantation de brise-vents, de ceintures vertes et la fixation mécanique des dunes, ainsi que l’ouverture de pistes agricoles, avant de visiter le complexe aquacole privé Pescado de le Duna, localisé dans la commune de Hassi Benabadallah, 20 km de Ouargla.

M. Chelghoum a poursuivi sa tournée dans la wilaya de Ouargla par l’inspection, au niveau de la même collectivité, d’une exploitation de 200 ha, spécialisée dans l’oléiculture, notamment les variétés Chemlal, Sigoise, Arbequina et Arbosana, et dont le promoteur, à savoir Abdeldjabbar Bensaci, ambitionne de l’étendre à 1000 ha, avec la création d’une pépinière. Cette exploitation, qui a bénéficié d’un accompagnement technique assuré par des spécialistes espagnols, renferme également une huilerie d’une capacité de broyage et trituration de 15 quintaux par heure, a-t-on fait savoir.

Au terme de la première journée de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a inspecté un périmètre agricole et visité une exposition de produits agricoles mise sur pied dans la localité agricole de Aïn Moussa, commune de Sidi Khouiled. M. Chelghoum poursuivra lundi sa visite dans la wilaya de Ouargla par l’inspection d’autres périmètres agricoles dans la région de Hassi Messaoud.