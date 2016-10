Ouargla en bref :

Réagissez

Journée nationale de la presse à Ouargla : Un maître mot : redynamisation

Une sympathique cérémonie de prise de contact a été organisée samedi en l’honneur de la presse locale au siège de la wilaya de Ouargla. Abdelkader Djellaoui, nouvellement installé à la tête de cette wilaya en remplacement de Saad Agoudjil, muté à Djelfa, a tenu à souligner à l’occasion que «la cellule de communication de la wilaya allait être remise sur pied à l’effet de prendre en charge tous les aspects de la communication institutionnelle de la wilaya». C’est ainsi que M. Djellaoui a annoncé la refonte du portail électronique de la wilaya à l’arrêt depuis plusieurs années. Il a par ailleurs précisé que «des instructions seront données à l’exécutif pour faciliter la tâche aux journalistes et améliorer la qualité de l’accueil de la presse appelée à accompagner l’effort de redynamisation global du développement à travers la wilaya».



Une laiterie produira 90 000 l/j en 2017

Dépourvue d’unités de transformation agroalimentaires mais forte de plus de 500 vaches laitières, Ouargla espère un essor de sa production laitière à l’horizon 2020 grâce à un investissement privé de 280 millions de dinars effectué grâce au crédit Ettahadi assuré par la BADR. La création d’une nouvelle laiterie d’une capacité de production de 90 000 litres par jour qui entrera en production début 2017. Cette unité, qui s’étend sur 1600 m2 dans la zone d’activité économique de la ville, compte des installations modernes de production et de stockage ainsi qu’un laboratoire de contrôle adjacent. Cette laiterie escompte une production diversifiée constituée de lait cru, de lait reconstitué subventionné ainsi que les dérivés traditionnels, tels que le l’ben. D’autres, tels que les yaourts et fromages divers seront également produits dans un avenir proche.



Trois faits divers en une journée

Trois faits divers ont marqué le week-end à Ouargla où les services de l’EHS Mohamed Boudiaf ont d’abord accueilli, samedi, un jeune soudeur victime d’une électrocution qui lui a coûté la vie. Le second concerne le lâche assassinat d’un jeune «taxieur» dépouillé de son véhicule près de Rouissat et sauvagement poignardé à huit reprises par ses clients, au nombre de trois. Le jeune homme est arrivé agonisant aux urgences après avoir été transporté par un habitant, il a été ausculté et interrogé par le médecin urgentiste avant de succomber à ses blessures. La découverte d’un nourrisson de sexe féminin abandonné à haï Nasr a ponctué cette journée particulière où des enfants, jouant à l’extérieur, ont retrouvé le malheureux bébé dans un couffin. Un petit ange abandonné à une mort certaine n’était la curiosité du voisinage, qui a appelé les secours.