Réagissez

Une série de projets est en cours de réalisation en vue d’améliorer la fluidité du trafic routier et réduire l’embouteillage quotidien dans et autour de la ville de Ouargla, a-t-on appris hier des services de la wilaya.

Parmi ces actions retenues dans le cadre du budget de wilaya (BW), figure l’ouverture d’une nouvelle voie reliant sur 2 km la localité de Sidi Amrane à la RN49 et dont les travaux enregistrent un avancement physique de 90%. Ce projet a pour but de décongestionner le trafic automobile dans la ville de Ouargla et de faciliter l’accès à toutes les banlieues limitrophes, telles que Sidi Amrane, Mekhadma, cité Ennasr et Bamendil (périphérie ouest de Ouargla), a-t-on précisé.

Un autre projet concerne la remise en état d’un tronçon de 6 km de la route menant vers la circonscription administrative d’El Ménéa (wilaya de Ghardaïa) à partir de la nouvelle gare routière de Ouargla, actuellement en voie d’achèvement, ajoute-t-on. Le programme routier compte aussi une opération de réhabilitation de la route reliant la RN49 à Bamendil sur 1,1 km.

Le secteur des travaux publics à Ouargla a bénéficié, ces dernières années, de plusieurs financements au titre du BW, consacrés notamment au renforcement du réseau routier en milieu urbain, la suppression des points noirs, la sécurisation routière et le confort des usagers de la route, a-t-on souligné.

Il s’agit, entre autres projets, de la réalisation de l’évitement sud de la ville de Ouargla (10 km) et d’un échangeur au niveau de l’intersection cité Ennasr/RN49, ainsi que l’aménagement du carrefour du CW204/ à proximité de l’aéroport Aïn El Beïda de Ouargla, y compris l’installation de l’éclairage public, signale-t-on.