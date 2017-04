Réagissez

Badreddine Houhou, Abdelhak Bengharsallah

A Ouargla, de jeunes talents croient dur comme fer en l’avenir de l’économie numérique en Algérie. Loin des salons feutrés et des instances classiques dédiés à l’investissement et dans un circuit parallèle situé entre l’université et la pépinière d’entreprises, une nouvelle génération d’entrepreneurs affichent l’ambition de créer un pôle de l’innovation via des startups, dont l’effort a payé entre 2014 et 2016 par l’obtention de plusieurs titres et prix nationaux, dont celui du meilleur challenger du prix Fikra, de Djezzy, et de l’inventeur de l’année en 2015.

Huit heures tapantes à la pépinière des entreprises de Ouargla, dans la nouvelle cité administrative publique, Badreddine Houhou, son jeune directeur a décidé de remodeler ses structures d’accueil pour recevoir de nouveaux porteurs de projets à incuber. «Nous parrainons quatre entreprises actuellement et nous pensons passer à dix le mois prochain», explique-t-il.

«Avec 631 jeunes ayant bénéficié, soit de consultations, d’orientation, d’accompagnement extérieur et d’hébergement durant l’année 2016 et 176 autres à ce jour, la pépinière de Ouargla se veut une place privilégiée pour l’échange et la mise en réseau. C’est d’ailleurs le secret de la réussite des treize projets incubés depuis sa création, alors qu’elle compte quinze nouvelles demandes, dont l’étude est programmée lors de la réunion du comité de wilaya prévu la fin du mois.

L’objectif est de mettre à profit les entrepreneurs potentiels issus de l’université et des centres de formation professionnelle dans le but de permettre l’émergence d’une dynamique économique nouvelle», ajoute notre interlocuteur, qui veut rebooster sa web radio dédiée aux investisseurs et la vulgarisation de l’application officielle de la pépinière d’entreprises incubateur de Ouargla sur Playstore Version 1, notamment grâce à une équipe de jeunes étudiants en master de journalisme et de nouvelles technologies de l’information de l’université Kasdi Merbah. Maîtres mots, innovation et investissement. «Une combinaison payante pour les jeunes entrepreneurs, qui passent nous voir que nous formons à la réussite et la promotion de l’image commerciale, le management, l’anglais technique voire dans les énergies renouvelables», ajoute-t-il.

Intelligence naturelle !

C’est au sein même de la pépinière que Hamza Kouadri, ingénieur en informatique de la boîte et animateur accompagnateur a appliqué la recette maison, consistant à réfléchir à une idée de projet pour la lancer. C’est ainsi qu’est née il y a trois ans l’idée d’un moteur de recherche distribué dans le cadre d’un mémoire de Master en technologies de l’information.

Il s’agit d’un moteur de recherche permettant d’indexer méthodiquement une base de données thématique qui a été primé au Djezzy startup challenge de 2014 parmi une trentaine d’autres projets au niveau national et qui en a sélectionné dix. Ayant bénéficié d’une enveloppe d’un million de dinars et d’un accompagnement de l’opérateur téléphonique soutenant les efforts de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’objectif de Hamza était d’inverser les choses, en «rendant la recherche plus intelligente naturellement par le biais d’un outil de recherche permettant d’indexer les pages publiques accessibles par internent ou un réseau intranet, ou encore parcourir des données avec une fonction moteur de recherche intelligente. Le nom commercial n’est pas encore trouvé, selon notre interlocuteur, qui escompte développer ce projet dans le cadre d’une thèse de doctorat.

En parallèle, un site de e-commerce va être lancé dans les tout prochains jours, ainsi qu’une application dans le cadre d’une entreprise de tracking dans le secteur pétrolier. Pour Hamza, l’objectif est de contribuer à la création d’une plate-forme du e-commerce en Algérie dans des conditions ou la décision politique existe, en l’absence de standards nationaux et un marché centralisé du commerce électronique pour assurer un début.

Ouargla innovante ? Non, tout simplement dans l’air du temps avec une spécificité particulière chez les jeunes entrepreneurs qui veulent sortir du lot. Preuve en est, des dizaines de brevets d’innovation enregistrés à l’Inapi et dont au moins une dizaine ont transité par la pépinière des entreprises. D’ailleurs, une des principales préoccupations locales est la délocalisation des services d’enregistrement des brevets, de dépôt de dossier et de paiement des frais pour en faciliter le suivi avec une propension à la bureaucratisation au sein des instances censées faciliter les démarches administratives dans les villes de l’intérieur du pays.

Touhfa et lawha

Participer aux initiatives et grands rendez-vous de l’innovation tout en étant un jeune entrepreneur accompagné par l’incubateur de Ouargla. Abdelhak Bengharsallah, la trentaine, est un autre exemple de smart entrepreneurs locaux qui croient en l’avenir florissant de l’économie numérique, notamment dans l’arrière-pays et les zones sahariennes connues pour leurs potentialités touristiques et artisanales, qui ne sont plus à prouver.

D’ailleurs, Abdelhak n’exclut pas de s’intéresser au secteur de la transformation agricole pour booster les exportations en primeurs et produits du terroir. Pour ce jeune ingénieur, «j’ai pensé au e-commerce pour être innovant, l’idée était de lancer une plate-forme de commercialisation des produits de l’artisanat local afin de valoriser les savoir-faire et permettre une commercialisation à l’international».

Son projet nécessite toute une équipe de développeurs locaux, Abdelhak a commencé par lancer un projet de e-learning dans le but de former sa propre équipe dans le cadre d’une startup innovante de commerce électronique. Le Djezzy startup challenge de 2014 qui l’a primé dans le domaine des TIC a d’ailleurs apprécié le mixage entre la tradition et la modernité de son projet dans un contexte économique national porté sur la diversification hors hydrocarbures.

Perçu comme un espoir pour des milliers d’artisans souffrant en premier lieu d’absence de réseaux de commercialisation en dehors des circuits classiques des foires et Salons nationaux et internationaux face à une concurrence sans merci des produits d’importation bon marché, Touhfa et Lawha sont des plates-formes qui attendent la généralisation du e-paiement et du e-commerce tant attendue. «Nous accusons un grand retard dans ce domaine, malgré la création d’un ministère chargé de l’Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers».

Pour cet entrepreneur, cette ouverture est la planche de salut de l’économie nationale, qui permettra la globalisation des transactions commerciales électroniques et d’ouvrir des marchés internationaux et de nouvelles opportunités d’affaires pour les porteurs d’idées et de projets. «Le numérique boostera le tourisme saharien, il ramènera de nouveaux clients qui pourront réserver et payer leurs séjours à distance sans avoir à passer par des agences de voyages et faciliter l’accès direct aux Tour opérateurs via des plates-formes numériques.

Combler le retard dans ce domaine, ouvrir les portes aux jeunes, faire en sorte que Fikra devienne une réalité, le rêve de Abdelhak est une ouverture du commerce électronique en Algérie. Un rêve partagé par plusieurs autres smart entrepreneurs de Ouargla, dont l’un, Fayçal Lekhdari, de Touggourt, a inscrit à lui seul douze brevets d’inventions avant d’être le lauréat du concours national de l’inventeur de l’année en 2015 qui l’a gratifié de ce titre pour l’invention d’un drone. Il vient par ailleurs d’enregistrer une nouvelle performance en améliorent de 15% sa vitesse. Un autre inventeur, Brahim Taïbi, exploite la fibre de chameau pour la confection de smart cartables et smart casquettes, elles aussi objet d’enregistrement à l’Inapi.