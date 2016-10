Ouargla : 46 cas de méningite recensés depuis septembre

Réagissez

Le service de pédiatrie de l’EHS Mohamed Boudiaf de Ouargla a enregistré au total 46 cas de méningite virale ayant subi une hospitalisation depuis le mois de septembre dernier.

Minimisant la situation qu’il juge tout à fait maîtrisable, le directeur de l’établissement hospitalier fait en outre état de 11 cas encore suivis par le même service et affirme que les patients sont très bien pris en charge pour des symptômes de fièvre et d’asthénie tout à fait symptomatiques de cette maladie.

Contagieuse et habituellement transmise d’un sujet à un autre par la salive, des expectorations, du mucus nasal ou des excréments, la maladie n’a pas causé de graves symptômes chez les enfants ayant transité par l’hôpital de Ouargla, explique M. Salah, qui a infirmé la rumeur selon laquelle une centaine de cas auraient été enregistrés à ce jour.

D’après l’information ayant circulé dans la ville, des praticiens privés se sont dits outrés par le fait qu’aucune mesure de sensibilisation n’a été prise devant cette épidémie non déclarée. Aucun message de vigilance ou de mise en garde à la fois pour les parents et pour les médecins n’a été diffusé, alors que la saison des infections virales bat son plein dans une ville en chantier et où la population risque à tout moment de choper des virus. Un médecin de la ville estime que l’accent doit être mis sur les mauvaises conditions d’hygiène dans les quartiers et les établissements scolaires, ainsi que l’utilisation incontrôlée des médicaments.

De nouveaux cas peuvent passer inaperçus, ajoute-t-il, soulignant l’importance de vulgariser les causes de cette maladie causée principalement par des entérovirus, sachant que dans les cas graves, les symptômes comprennent des éruptions cutanées, une raideur de la nuque, un mal de gorge, des nausées, des vomissements ainsi que des douleurs abdominales, musculaires et articulaires sourdes ou vives. La méningite virale peut également provoquer une confusion et une altération de la conscience.