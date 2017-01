Réagissez

La commune de Mnogeur, 190 Km du chef-lieu de la wilaya de Ouargla, aux confins d’Oued Souf s’est vu attribuer un nouveau périmètre agricole de 750 hectares destiné à 180 jeunes de la région. Connue pour sa vocation agricole et l’engouement de sa population pour les cultures à forte valeur ajoutée telle que la pastèque, la pomme de terre et évidemment la phoeniciculture, Mnogueur. Les jeunes agriculteurs bénéficient ainsi de quatre hectares chacun dans un périmètre dédié pour une enveloppe financière de 80 millions DA.

L’électrification affiche un taux d’avancement de 90% et une enveloppe de plus de 25 millions DA a également été consacrée à la réalisation d’une piste d’accès agricole de 24 km qui vient d’être réceptionnée alors que 180 forages d’irrigation viendront soutenir ce projet. Il est à souligner que Taibet, chef-lieu de daïra comptant la commune éponyme, celle de Bennaceur et enfin Mnogueur détient une surface agricole exploitée de 4 071 ha dont 1 119 ha sont dédiés à la phoeniciculture, 2000 ha aux cultures maraichères et 128 ha à l’oléiculture.